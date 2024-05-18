Алжир и Словения запросили на понедельник заседание СБ ООН по ситуации в Рафахе

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Алжир и Словения запросили проведение заседания СБ ООН по ситуации в Рафахе в секторе Газа. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в Совбезе ООН.
Уточняется, что при согласовании заседание состоится в понедельник, 20 мая.
6 мая армия обороны Израиля сообщила о начале военной операции в Рафахе и взятии под контроль границы Газы и Египта. Спустя три дня американский лидер Джозеф Байден пригрозил остановить поставки Израилю авиабомб и артиллерийских снарядов, если государства войдет в Рафах. Примечательно, что отправка других видов вооружений в Тель-Авив продолжилась.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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6 мая армия обороны Израиля сообщила о начале военной операции в Рафахе и взятии под контроль границы Газы и Египта. Спустя три дня американский лидер Джозеф Байден пригрозил остановить поставки Израилю авиабомб и артиллерийских снарядов, если государства войдет в Рафах. Примечательно, что отправка других видов вооружений в Тель-Авив продолжилась.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Екатерина Коршунова