Военные Израиля обнаружили тело 23-летней Шани Лук и еще двух заложников ХАМАС

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Израильские военные обнаружили тела трех граждан, которые были захвачены ХАМАС в октябре 2023 года во время музыкального фестиваля «Нова». Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.
Уточняется, что 23-летняя Шани Лук, 28-летний Амит Бускил и 57-летний Ицик Гелентер были убиты в тот же день, когда их захватили боевики ХАМАС, после чего тела доставили в Газу. Раскрыть это дело удалось с помощью данных, полученных в процессе допросов задержанных террористов, а также благодаря успешной работе разведывательного управления ЦАХАЛа.
Студентка ФРГ с двойным гражданством (Германия и Израиль) Шани Лук была на фестивале, который проходил в честь праздника урожая Суккот недалеко от населенного пункта, находящегося рядом с границей с сектором Газа. В день фестиваля произошло нападение террористов ХАМАС.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Студентка ФРГ с двойным гражданством (Германия и Израиль) Шани Лук была на фестивале, который проходил в честь праздника урожая Суккот недалеко от населенного пункта, находящегося рядом с границей с сектором Газа. В день фестиваля произошло нападение террористов ХАМАС.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Екатерина Коршунова