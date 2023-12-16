Американский военный объяснил, чем их истребитель хуже российского

Информация о том, что на прошедшем 14-15 декабря саммите ЕС премьер-министр Венгрии Виктор Орбан якобы вышел за кофе по предложению канцлера Германии Олафа Шольца, пока остальные члены Евросоюза голосовали за начало переговоров с Украиной по вопросу вступления Киева в европейскую семью, не соответствует действительности. Об этом в беседе с порталом Mandiner рассказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.