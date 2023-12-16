Американский военный объяснил, чем их истребитель хуже российского

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Американский истребитель F-35 имеет преимущества в идеальных, «сферических» условиях, но уступает российским и китайским аналогам в реальных боевых действиях. Об этом рассказал РИА Новости подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен
«Эксплуатационная эффективность, ухудшение работы датчиков и связи, скорее всего, поставит его в невыгодное положение в бою с российскими и китайскими истребителями один на один», — отметил бывший подполковник. Это объясняется тем, что как российский Су-57, так и китайские J-20 и J-31 имеют над «американцем» серьёзные преимущества по скорости, дальности и маневренности.
Кроме того, F-35 имеет проблемы с надежностью и долговечностью, и эксперты уже усомнились в его способности действовать удаленно от логистической поддержки (в частности, так считает бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски).
Истребитель Су-57 российского производства намного превосходит американский F-35 в огневой мощи. Об этом сообщает американское издание Military Watch Magazine. По мнению обозревателя, Су-57 выделяется уникальной возможностью применения в разных боевых ситуациях и обладает высокой дальностью стрельбы и различным арсеналом дальнобойных ракет.
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Кроме того, F-35 имеет проблемы с надежностью и долговечностью, и эксперты уже усомнились в его способности действовать удаленно от логистической поддержки (в частности, так считает бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски).
«Более легкий американский F-35 ограничен всего четырьмя ракетами. Су-57 вмещает восемь ракет, в том числе шесть ракет дальнего радиуса действия <…> Он выделяется тем, что он может не только нести ракеты «воздух-воздух» гораздо большей дальности, но также иметь на вооружении крылатые ракеты большой дальности, в том числе для использования в реальных боевых операциях», — пишут авторы материала.В публикации также пишут, что Су-57 обеспечивает дальность поражения в 400 км, а это может позволить уничтожать самолеты врага в 2 раза дальше, по сравнению с F-35. Авторы также отмечают, что российский истребитель намного быстрее.
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Артем Путинцев