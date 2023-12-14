Военный рассказал об эффективности «франкенштейнов» из F-35

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Сборка истребителей F-35 из частей двух разных самолетов — обычная практика в военной сфере. Однако, как рассказал военный эксперт и директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с «Лентой.ру», такие аппараты могут оказаться эффективными только в определенных условиях.
«Часто используются детали из разных машин для создания одной. Это распространено не только с истребителями, но и с другой боевой техникой, включая танки. Однако важно состояние этих деталей и, конечно, кто будет проводить эту пересборку. Если это делается компанией-производителем, такая процедура обычно безопасна. Но если это мастерские, результат может быть рискованным — это может привести к созданию неполноценного самолета или даже к аварии после взлета», — пояснил он.Кнутов также выразил мнение, что сам по себе F-35 не является наиболее эффективным истребителем.
«F-35 — новинка, которую американцы активно продают всему миру, называя чудо-техникой. Но это достаточно сложный аппарат, требующий постоянных обновлений программного обеспечения, подобно Windows. Без правильного обновления могут возникнуть серьезные проблемы», — добавил эксперт.По данным издания Popular Mechanics, ВВС США планируют собрать один истребитель F-35 Lightning II из частей двух поврежденных самолетов стоимостью 2,5 миллиона долларов каждый. Это экономически оправдано, учитывая стоимость самого самолета — 82,5 миллиона долларов.
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