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Аналитик Ерёмина назвала слова Стефанишиной о «русском меньшинстве» деградацией

09 ноября 2023, 15:18
Фото: istockphoto.com/JARAMA

Фото: istockphoto.com/JARAMA

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина отметила, что слова вице-премьера Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольги Стефанишиной об отсутствии в стране «русского национального меньшинства» и лишь «наличии русскоговорящих украинцах» свидетельствуют о деградации украинского государства.

«Русскоязычных большинство на Украине, целые регионы были представителями абсолютного большинства с небольшими вкраплениями украиноязычных. Со временем борьба за украинский язык приведёт к нарушению прав других сообществ. Было множество конфликтов и с венгерским меньшинством, с поляками, с еврейским населением», — прокомментировала в беседе с RT Ерёмина.

Она добавила, что если в государстве отрицаются какие-либо права, в том числе и касающиеся языка, как это происходит на Украине, то этого государства фактически и нет.

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#регионы
#украина
#россия
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В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина с президентом Ирана
Путин и Раиси в ходе встречи 7 декабря обсудят сотрудничество и энергетику
06 декабря 2023, 15:08

Фото: РИА Новости/Александр Демьянчук

Президент России Владимир Путин проведёт встречу с главой Ирана Эбрахимом Раиси. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Иранский лидер прибудет с рабочим визитом в Москву 7 декабря. 

В ходе встречи главы государств затронут тему двустороннего сотрудничества в различных сферах, включая транспорт, энергетику, торгово-экономическую сферу. Также пройдёт обсуждение реализации совместных проектов. 

Кроме того, Путин и Раиси обсудят актуальную мировую повестку. 

Напомним, что в настоящее время Владимир Путин находится с рабочим визитом в Абу-Даби. Российский президент встретился с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. После завершения переговоров глава России отправится в Саудовскую Аравию. 

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#россия
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#встреча
#переговоры
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Великобритания ввела санкции против конструктора «Ланцетов» и комплекса «Союз»
06 декабря 2023, 15:06

Фото: iStock/AlexLMX

Всего список увеличился на 45 позиций.
ТАСС пишет, что Великобритания расширила санкционный список против России на 45 позиций. В него включили российские оборонные предприятия и иностранных поставщиков, которые занимаются экспортом комплектующих в Россию. Об этом сказано в заявлении МИД Соединенного Королевства. 

Санкции, которые запрещают въезд в страну и влекут заморозку активов в случае их обнаружения, ввели в отношении одного из
конструкторов беспилотника «Ланцет» Александра Захарова и его родственников. 

Также в список попали: главный конструктор «Союз» Мкртич Окроян, гендиректор «Союза» Василий Критский, организация «Русич» и Ян Петровский, который её возглавляет, а также четыре фирмы из ОАЭ, три гонконгские фирмы из Гонконга, турецкая и узбекская фирмы. 

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#великобритания
#политика
#новости
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Экс-посол Бакланов: Роль в новом миропорядке играют РФ, КНР и Саудовская Аравия
06 декабря 2023, 14:53

Фото: istockphoto.com/Ayman Hussain

Зампред совета Ассоциации российских дипломатов и экс-посол России в Саудовской Аравии Андрей Бакланов высказал мнение о том, что в создании нового мирового порядка сейчас играют основную роль Россия, Китай и Саудовская Аравия.
«Сейчас от того, как будет происходить отладка новых направлений нашего взаимодействия, и будет предопределено дальнейшее развитие того, что мы называем новый международно-политический и финансово-экономический порядок. Его надо создавать. Он сам по себе не сформируется», — заявил в беседе с «Царьградом» Бакланов.

Он напомнил, что 1970-80-е годы установить новые «правила игры» в мире уже пытались, однако тогда Западу удалось перехватить инициативу.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что обсудит с главой ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном ситуацию в Палестине и на Украине.

«Путин заявил, что обсудит с президентом ОАЭ ситуацию в горячих точках, в том числе в Палестине и на Украине», — приводит argumenti.ru соответствующее сообщение ТАСС.

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#владимир путин
#страны
#политика
#россия
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Дума приняла закон о праве президента управлять имуществом недружественных стран
ГД приняла закон о праве президента управлять имуществом недружественных стран
06 декабря 2023, 14:49

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Госдума приняла закон о праве президента России вводить временное управление имуществом лиц из недружественных стран.
Отмечается, что изменения коснулись федерального закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств». 

Таким образом, глава государства получает право на установление особого порядка для сделок российских граждан и юридических лиц с гражданами и компаниями из недружественных стран либо контролируемых недружественными государствами. Президент сможет вводить временное управление в отношении любых видов имущества, ценных бумаг, долей в уставных капиталах российских юридических лиц, имущественных прав, находящихся в России, но принадлежащих представителям недружественных государств.  

Введённые меры будут применяться к правоотношениям, возникшим с начала спецоперации на Украине, 24 февраля 2022 года. 

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#госдума
#президент
#изменения
#меры
#право
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Мужчина открыл стрельбу из окна дома в Рязанской области, убит полицейский
06 декабря 2023, 14:49

Фото: iStock/Fedorovekb

В Рязанской области мужчина открыл стрельбу из окна дома, который находится на трассе М-5, увив одного сотрудника полиции. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Согласно сообщению, 47-летний мужчина вдруг начал стрелять из ружья из окна второго этажа многоквартирного дома, стоящего возле трассы М-5. Движение автомобилей было оперативно остановлено. Однако стрелок ранил одного из сотрудников полиции. Он погиб на месте. Больше никто не пострадал.

Было принято брать стрелка штурмом. Сопротивления он оказать не успел, его взяли живым. Его уже везут на допрос. Мотивы такого поступка пока не известны.

Ранее неизвестный с ножом напал на прохожих неподалёку от Эйфелевой башни в Париже. Пападавший, который перед задержанием кричал «Аллах Акбар!», является гражданином и уроженцем Франции. Ему около 25 лет, он был известен приверженностью радикальному исламизму и психическими расстройствами.

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#движение
#трассы
#мужчина
#дома
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В честь прилета Путина в ОАЭ истребители нарисовали триколор России
06 декабря 2023, 14:37

Фото: сайт Кремля

Российский триколор в небе над Абу-Даби появился в честь прибытия в страну президента Владимира Путина.
Когда российский лидер приехал во дворец на переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, арабские истребители распылили краски в цветах российского флага. 
 
Владимира Путина приветствовали залпами артиллерии, а дорогу кортежа российского лидера обрамляли верблюды и кавалерия. 

Прежде сообщалось, что в ОАЭ начались переговоры Владимира Путина и главы арабского государства. Лидеры стран поприветствовали друг друга и отметили продолжающийся рост и укрепление двусторонних отношений. Одной из тем переговоров станет эскалация конфликта Палестины и Израиля, а также СВО на территории Украины. 

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#отношения
#сво
#путин
#истребители
#переговоры
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В США заметили изменения в поведении Зеленского
Дэвис: Зеленский потерял уверенность из-за провала ВСУ и огромных потерь
06 декабря 2023, 14:29

Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий

Президент Украины Владимир Зеленский потерял уверенность в конфликте с Россией из-за провалов Вооружённых сил Украины и огромных потерь. Об этом заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.

«Вы можете видеть в его взгляде, в нем нет уверенности. Нет даже веры в то, что он говорит своим солдатам», – обратил внимание Дэвис.
По словам экс-подполковника, печальная ситуация для ВСУ из-за неудач на поле боя и большого количества погибших сильно повлияла на украинского лидера, а лучше она не станет, так как РФ продолжает улучшать свой военный потенциал и увеличивать свою мощь.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что армия Украины с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 6 ноября оборонное ведомство сообщило, что всего с начала проведения спецоперации на Украине уничтожили 525 самолетов, 8669 БПЛА, 254 вертолета, более 400 ЗРК, свыше 13 000 танков и других боевых бронированных машин.

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#владимир зеленский
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Путин: отношения России и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень
06 декабря 2023, 14:25

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что отношения Москвы и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень. Об этом он сообщил на переговорах в Абу-Даби.
Глава ОАЭ назвал своего российского коллегу дорогим другом и поблагодарил за визит. В свою очередь, Владимир Путин отметил, что ОАЭ является главным торговым партнером России и добавил, что СССР одним из первых признал независимость ОАЭ. 

Отмечается, что товарооборот между странами увеличился почти на 70% по сравнению с прошлым годом. 

Российский лидер пригласил Аль Нахайяна на саммит БРИКС, который пройдет в 2024 году. 

Прежде сообщалось, что в рамках встречи, лидеры стран обсудят вооруженный конфликт на Ближнем Востоке. Также Владимир Путин проинформирует арабского коллегу о событиях в зоне проведения спецоперации.   

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#конфликт
#владимир путин
#ссср
#переговоры
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В Азербайджане высказались о снах Борреля
Алиев: Боррелю приснились 150 тысяч армян, покинувших Карабах
06 декабря 2023, 14:22

Фото: РИА Новости/Вугар Амруллайев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал слова главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля об армянах, перемещённых из Нагорного Карабаха.
«Азертадж» пишет, что Алиев подверг критике методы оценки Боррелем числа армян, которые покинули регион. Европейский дипломат говорил, что Нагорный Карабах покинули 150 тысяч армян.

«Даже представители армян признают, что опытный европейский дипломат говорит неправду. Они утверждают, что Карабах покинули 100 тысяч человек, а не 150 тысяч», —заявил глава Азербайджана во время конференции «Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности».
Алиев считает, что такие заявления абсолютно неприемлемы. По его словам, Боррель «видит сны» и обвиняет Азербайджан в том, чего он не совершал. 

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