Аналитик Ерёмина назвала слова Стефанишиной о «русском меньшинстве» деградацией

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина отметила, что слова вице-премьера Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольги Стефанишиной об отсутствии в стране «русского национального меньшинства» и лишь «наличии русскоговорящих украинцах» свидетельствуют о деградации украинского государства.