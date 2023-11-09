Аналитик Ерёмина назвала слова Стефанишиной о «русском меньшинстве» деградацией

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Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина отметила, что слова вице-премьера Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольги Стефанишиной об отсутствии в стране «русского национального меньшинства» и лишь «наличии русскоговорящих украинцах» свидетельствуют о деградации украинского государства.
«Русскоязычных большинство на Украине, целые регионы были представителями абсолютного большинства с небольшими вкраплениями украиноязычных. Со временем борьба за украинский язык приведёт к нарушению прав других сообществ. Было множество конфликтов и с венгерским меньшинством, с поляками, с еврейским населением», — прокомментировала в беседе с RT Ерёмина.
Она добавила, что если в государстве отрицаются какие-либо права, в том числе и касающиеся языка, как это происходит на Украине, то этого государства фактически и нет.
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