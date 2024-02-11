AP: Египет пригрозил Израилю разорвать мирный договор из-за действий в Газе

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Египет угрожает приостановить действие Кэмп-Дэвидских соглашений с Израилем, если израильские войска будут направлены в город Рафах в секторе Газа. Об этом сообщает агентство Associated Press.
По данным источника, бои в городе могут способствовать закрытию основного маршрута доставки помощи в Газу. Угроза со стороны Египта последовала после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что отправка войск в Рафах необходима для скорейшего достижения победы над ХАМАС.
Напомним, в 1979 году государства подписали мирный договор под патронажем Вашингтона. Кэмп-Дэвидские соглашения позволили Египту обратно получить Синайский полуостров, который был оккупирован Израилем в 1967 году.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.
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Напомним, в 1979 году государства подписали мирный договор под патронажем Вашингтона. Кэмп-Дэвидские соглашения позволили Египту обратно получить Синайский полуостров, который был оккупирован Израилем в 1967 году.
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Екатерина Коршунова