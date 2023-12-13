Лавров считает, что Запад не хочет создавать государство Палестина

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не хотела ссориться с западными странами, однако сейчас они пытаются разрушить связи Москвы со странами СНГ. Об этом Лавров сообщил во время выступления с докладом о реализации Концепции внешней политики в Совете Федерации.