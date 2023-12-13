Лавров считает, что Запад не хочет создавать государство Палестина

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что государства Запада и Израиль не собираются создавать палестинское государство, предусмотренное решением ООН. Об этом Лавров сообщил во время выступления с докладом о реализации Концепции внешней политики в Совете Федерации.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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