Арестович* заметил на прямой линии Путина признак преимущества РФ перед Украиной

Фото: сайт Кремля
Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* увидел в рамках прямой линии президента РФ Владимира Путина признак, который указывает на преимущество России перед Украиной.
«Путин дает пресс-конференцию на желто-синем фоне. Если бы Зеленский выступил на бело-сине-красном, его бы уже сожгли. Путин называет нас братьями и единым народом, а мы их - свиньями и орками», - написал Арестович* в своей соцсети.
Он отметил, что на экране в рамках прямой линии Путина транслируются даже неудобные вопросы россиян, тем временем Украина погружаемся в «не смотри наверх». Таким образом, он рассуждает, у кого же все-таки преимущество: у Украины или у России.
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*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, объявлен в розыск
Элина Позднякова