Арестович* назвал три сценария развития событий на Украине в 2024 году

Фото: iStock/alzay
Бывший советник Офиса украинского президента Алексей Арестович* назвал три пути развития событий в стране в 2024 году. Об этом он рассказал в интервью изданию Rzeczpospolita.
Первый вариант развития происходящего на Украине политик назвал «не война, но и не мир». Согласно этому плану Украина прекратит ведение боевых действий при договорённости России, США и Китая. Однако режим прекращения огня периодически будет нарушаться. Также ожидается столкновение с трудностями военными, которые вернутся с фронта. Они ощутят проблемное положение экономики, столкнутся с безработицей, а также встретятся в тем, кто скрывался от мобилизации. Последнее может привести к небольшим конфликтам и столкновениям, которые затем могут перерасти в новый, вооружённый Майдан.
По второму плану Украина продолжит ведение боёв, но потерпит поражение на отдельных участках фронта. Это приведёт к поиску виновных, что может повлечь за собой конфликт внутри страны.
А третий вариант, который Арестович назвал «сказочным», предполагает крупные поставки вооружения от Запада и начало нового наступления ВСУ. Но название этого этапа говорит само за себя: экс-советник Офиса Зеленского убеждён, что ждать положительного сценария в предстоящем году не стоит.
Читайте также:
Арестович* назвал единственный способ закончить конфликт на Украине
Арестович* рассказал, как разрешить все противоречия на Украине
Арестович* рассказал об избегающих воинского учета миллионах украинцев
*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, объявлен в розыск
По второму плану Украина продолжит ведение боёв, но потерпит поражение на отдельных участках фронта. Это приведёт к поиску виновных, что может повлечь за собой конфликт внутри страны.
Читайте также:
Арестович* назвал единственный способ закончить конфликт на Украине
Арестович* рассказал, как разрешить все противоречия на Украине
Арестович* рассказал об избегающих воинского учета миллионах украинцев
*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, объявлен в розыск
Анастасия Чинкова