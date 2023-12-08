Армения и Азербайджан подтвердили намерение подписать мирный договор

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Власти Азербайджана и Армении подтвердили намерение нормализовать отношения между двумя странами и подписать мирный договор. Об этом говорится в совместном заявлении администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева и аппарата премьер-министра Армении Никола Пашиняна, пишет Lenta.ru.
«Оба государства подтверждают свое намерение урегулировать отношения и заключить мирный договор, основанный на уважении принципов суверенитета и территориальной целостности», — говорится в документе.По словам участников встречи, это должно благоприятно сказаться на обстановке во всем регионе Южного Кавказа.
Ранее власти Армении заявляли, что возможен учёт армянского анклава Арцвашен на территории бывшего Советского Азербайджана и семи анклавов Азербайджана на территории бывшей Советской Армении. Отмечается, что в настоящее время эти анклавы были фактически поглощены сторонами конфликта.
При этом оппозиция Армении не готова признавать передачу анклавов Азербайджану, поскольку через один из них проходит дорога, ведущая к Ирану, а через второй – к Грузии. Армянские власти намерены сохранить эти границы в составе своего государства.
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