Армия Израиля зафиксировала запуск около 90 снарядов из Ливана

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Израильские военные зафиксировали запуск около 90 снарядов из Ливана во время мощного обстрела северных районов Израиля. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
Уточняется, что часть снарядов была перехвачена силами противовоздушной обороны. Другая часть снарядов упала в некоторых районах на севере Израиля.
Согласно информации источника, в результате обстрела в некоторых местах возникли пожары. По факту обстрела проводится проверка.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Согласно информации источника, в результате обстрела в некоторых местах возникли пожары. По факту обстрела проводится проверка.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Екатерина Коршунова