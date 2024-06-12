ООН подтвердила гибель более 2,1 тысячи детей в секторе Газа в 2023 году

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ООН смогла подтвердить гибель более 2,1 тысячи детей в секторе Газа за прошлый год. Об этом говорится в докладе генсека всемирной организации, передает ТАСС.
Отмечается, что речь идет о периоде с 1 января по 31 декабря 2023 года. Точное количество подтвержденных убийств составляет 2 267 детей, среди которых 1 259 мальчиков и 1 008 девочек. По данным международной организации, большая часть из них (2 141) была убита в Газе.
Уточняется, что 126 палестинских детей погибли в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан. ООН установила ответственность ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) за гибель 206 детей.
Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден в интервью телеканалу CNN впервые публично признался в причастности к смерти мирных жителей сектора Газа.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Уточняется, что 126 палестинских детей погибли в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан. ООН установила ответственность ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) за гибель 206 детей.
Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден в интервью телеканалу CNN впервые публично признался в причастности к смерти мирных жителей сектора Газа.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Екатерина Коршунова