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ООН подтвердила гибель более 2,1 тысячи детей в секторе Газа в 2023 году

12 июня 2024, 08:28
Фото: iStock/rrodrickbeiler

Фото: iStock/rrodrickbeiler

ООН смогла подтвердить гибель более 2,1 тысячи детей в секторе Газа за прошлый год. Об этом говорится в докладе генсека всемирной организации, передает ТАСС.
Отмечается, что речь идет о периоде с 1 января по 31 декабря 2023 года. Точное количество подтвержденных убийств составляет 2 267 детей, среди которых 1 259 мальчиков и 1 008 девочек. По данным международной организации, большая часть из них (2 141) была убита в Газе.

Уточняется, что 126 палестинских детей погибли в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан. ООН установила ответственность ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) за гибель 206 детей.



Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден в интервью телеканалу CNN впервые публично признался в причастности к смерти мирных жителей сектора Газа.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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Адвокат назвал условие прекращения дела генерала Попова
Адвокат Аграновский: дело Попова могут закрыть за заслуги на военной операции
12 июня 2024, 08:17

Фото: iStock/Akintevs

Адвокат Дмитрий Аграновский заявил, что УК РФ позволяет прекратить дело против лица, получившего государственную награду, поэтому преследование бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова может быть прекращено. Об этом информирует РИА Новости.
По словам адвоката, часть 1 статьи 28.2 Уголовно-процессуального кодекса РФ позволяет приостановить предварительное расследование против фигуранта при имеющемся ходатайстве командования воинской части. Данный раздел УК РФ также способствует прекращению уголовного дела.

Аграновский отметил, что статья о мошенничестве, вменяемая задержанному, не препятствует его отправке в зону СВО.

Напомним, экс-командующий 58-й армией генерал Иван Попов обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере группой лиц с использованием служебного положения. Согласно информации следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопрокат

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Второму фигуранту дела Попова предъявили обвинения в мошенничестве и превышении полномочий
ТАСС: Фигуранта дела Попова обвинили в мошенничестве и превышении полномочий
12 июня 2024, 06:18

Фото: istock / Thomasaf

Следователи предъявили обвинение второму фигуранту уголовного дела генерала Ивана Попова в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на 235-й гарнизонный военный суд.
По имеющимся данным, С. В. Моисееву вменяется совершение мошенничества группой лиц, находящихся в сговоре, с использованием служебного положения и превышение должностных полномочий.

«Апелляционная жалоба на арест Моисеева С. В. в суд не поступала», — сообщила представитель суда.
Напомним, бывший командующий 58-й армией генерал Иван Попов обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере группой лиц с использованием служебного положения.

По данным следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Материалы на сумму более 130 миллионов рублей были предназначены для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.

Ранее сообщалось, что Московский суд заочно арестовал грузинскую наемницу. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Московский суд заочно арестовал грузинскую наемницу
Суд в Москве заочно арестовал служащую в ВСУ снайпершу из Грузии за наемничество
12 июня 2024, 05:50

Фото: istock / Michał Chodyra

Басманный суд Москвы заочно арестовал военнослужащую «Грузинского национального легиона» Русудан Иванеишвили, служащую в ВСУ. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на электронную картотеку суда.
«Ходатайство следствия о заочном аресте Иванеишвили Р. удовлетворено 11.06.2024 года», — указано в базе данных суда.
Снапейрше заочно предъявили обвинение по ч. 3 ст. 359 УК РФ — «Участие наемника в вооруженном конфликте». 11 июня также заочно арестованы Луадахи К., Елкава Т., Мюллера М., которые обвиняются в наемничестве.

После окончания школы Иванеишвили поступила на службу в грузинские вооруженные силы, прошла снайперскую подготовку. Как следует из открытых данных, она участвовала в миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане в 2016 году.

В 2022 году девушка вступила в «Грузинский национальный легион» — подразделение украинских войск, состоящее из грузинских наемников. Иванеишвили участвовала участие в боях против ВС России. По некоторой информации, она могла пытать пленных. В частности, в сети опубликован видеоролик, на котором девушка, похожая на Иванеишвили, издевается над мужчиной. В описании к видео указано, что это взятый в плен военный РФ.

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Сотрудника ФСИН арестовали на два месяца за призывы к терроризму
Работника ФСИН арестовали на два месяца за призывы к терроризму в WhatsApp
11 июня 2024, 23:20

Фото: istock / YakobchukOlena

Замоскворецкий суд в Москве арестовал сотрудника Научно-исследовательского института ФСИН Александра Смирнова на 2 месяца за призывы к осуществлению террористической деятельности. Об этом информирует пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в своем Телеграм-канале.
«По версии следствия, Смирнов выступил против проведения специальной военной операции, разместил в разделе «статус» мессенджера «Вотсап» призыв к террористической деятельности», — сказано в публикации.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ. Смирнову грозит до семи лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что житель Кузбасса предстанет перед судом за публикации в соцсетях. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Уже 20 минут в подмосковном Долгопрудном раздаются звуки взрывов
11 июня 2024, 22:54

Фото: istock / RamonCast

Звуки взрывов слышны в Долгопрудном Московской области. Об этом сообщил Телеграм-канал «Первый Московский».
Как сообщают очевидцы, взрывы раздаются уже порядка 20 минут. По некоторым данным, это могли быть фейерверки.

Официальной информации по этому поводу пока не поступало.

Днем 11 июня также сообщалось о взрывах в Одесской области.

Также в Херсоне, который временно находится под контролем Украины, прогремело несколько взрывов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#взрывы
#подмосковье
#долгопрудный
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В Запорожье застрелили чиновника горсовета
В подконтрольном Киеву Запорожье застрелили чиновника горсовета
11 июня 2024, 21:04

Фото: iStock/nixki

В подконтрольном Киеву Запорожье застрелили чиновника горсовета Максима Денщика.
Как пишет «СТРАНА.ua», украинская полиция возбудила уголовное дело. В начале мая чиновник сообщил о давлении со стороны главы администрации подконтрольных Киеву районов Запорожской области Ивана Фёдорова. Также он рассказал об угрозах расправы.

После этого его отстранили от работы. Все случилось в центре города. Убийца сумел скрыться с места преступления.
Незадолго до этого неизвестные обстреляли машину заммэра украинского города Никополя Днепропетровской области. В результате нападения чиновник погиб.

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#убийство
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В Москве обрушился балкон со стоявшей на нем женщиной
11 июня 2024, 20:12

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

В Москве произошло ЧП с падением балкона с высоты пятого этажа, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, пострадавшая была доставлена в Боткинскую больницу и ее состояние стабильное.
Инцидент произошел в жилом доме на улице Пролетарской в Мещанском районе, информирует источник. На месте работают экстренные службы.

По другой версии, балкон обрушился на проходившую мимо женщину, отмечает Telegram-канал Readovka. Место происшествия оцеплено, находятся сотрудники столичной прокуратуры, которые проводят проверку по данному случаю.

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#telegram
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Руководителя ЧВК «ЕНОТ» Молокоедова приговорили к 14 годам тюрьмы
11 июня 2024, 19:03

Фото: iStock/Zolnierek

Бывшего советника директора Научного центра иммунологии МГУ Андрея Молокоедова признали виновным в создании преступной группы и вымогательстве, приговорив его к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Решение принял Кунцевский суд Москвы. Об этом сообщает ТАСС.
Молокоедов является научным руководителем ЧВК «ЕНОТ». В отношении него было возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям, а прокурор запрашивал для него 14,5 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Следствие выяснило, что в 2018 году Молокоедов стал главой преступной группировки, которая действовала под названием ЧВК «ЕНОТ», участники которой напали на дом жителя Туапсе Петра Супонева. Известно, что мужчина конфликтовал с семьей академика РАН Михаила Пальцева, чьим советником был Молокоедов. Ссора возникла из-за земельного участка.

Также следствие уверено, что по указанию Молокоедова участники ЧВК «ЕНОТ» угрожали директору компании «Мираксбиофарма» Вадиму Друху и вынуждали его отказаться от занимаемой должности.

В январе 2022 года Молокоедова уже осудили по данному делу, однако апелляционный суд отменила приговор и направил дело на пересмотр. Тогда его освободили, после чего Молокоедов отправился в зону СВО.

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Бывший мэр Купянска Мацегора не пережил покушение
11 июня 2024, 18:22

Фото: iStock/gorodenkoff

Геннадий Мацегора скончался в больнице Москвы не приходя в сознание, пишет Telegram-канал Mash.
В прошлом он занимал пост мэра Купянска в Харьковской области и был расстрелян возле своего дома в Старом Осколе 8 июня.

В критическом состоянии его доставили в столицу для операции. Перед переездом в Россию Мацегора руководил ФОК «Георгиевский».

Ранее сообщалось, что бывший мэр Купянска был застрелен возле своего дома в Старом Осколе. Врачи из Москвы боролись за его жизнь, но не смогли спасти его.

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