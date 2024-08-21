Атака хакеров стала причиной сбоя Telegram и WhatsAppв России

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Причиной массового сбоя в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp в России 21 августа с 14:00, а также неполадок на других сервисах стала DDoS-атака на операторов связи, сообщает Роспотребнадзор.
«Сбой связан с DDOS-атакой на российских операторов связи. По состоянию на 15:00 МСК атака отражена, сервисы работают в обычном режиме», – сообщает Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУЦ ССОП) Роскомнадзора.Сообщения о масштабном сбое начали поступать с 14:00. Тогда у некоторых пользователей мессенджеры функционировали только при подключении с VPN. Массовые отключения фиксировались у Ростелекома, Билайна, МТС, Tele2 и других крупных операторов.
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Лия Мурадьян