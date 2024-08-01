Песков прокомментировал информацию о сбоях YouTube

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сильных сбоев видеохостинга YouTube не замечал.
«Тут я ничего не могу сказать. Где-то в телефоне работает нормально, все грузится», — ответил на вопрос о сбоях площадки корреспонденту Газета.ру Песков.Кроме того, он выразил мнение о том, что каждый сам волен выбирать, каким из сервисов VPN пользоваться, отметив, что приложений на рынке достаточно.
Ранее сообщалось, что в России происходят сбои в работе американского видеохостинга YouTube, большинство жалоб поступали из Москвы. Уточнялось, что проблемы с функционированием начались примерно в час ночи.
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