Авианосец ВМС США Gerald R. Ford покинул Средиземное море

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Эскадренный авианосец американских Военно-морских сил в составе ударной группы миновал Гибралтарский пролив и вышел в Атлантику. Эта военная флотилия проводила операции в Средиземном море с июня 2023 года.
Ранее предполагалось, что корабль Gerald R. Ford сменит авианосец Dwight D. Eisenhower. Однако в октябре заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх объявила, что командование решило держать в зоне конфликта на Ближнем Востоке оба судна. В Средиземном море остаются на патрулировании корабли амфибийно-десантной группы ВМС США.
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Александр Бойцов