Авианосец ВМС США Gerald R. Ford покинул Средиземное море

Министр юстиции и защиты прав потребителей Марко Бушман заявил, что законодательство ФРГ не позволяет выдавать властям в Киеве украинских мужчин, которые уехали в Германию, чтобы не подпасть под возможную мобилизацию на родине. Об этом сообщает Welt am Sonntag.