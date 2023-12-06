На Крите пьяные американские моряки побили 15-летних девочек

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Пьяные американские моряки с авианосца «Джеральд Форд» набросились с кулаками на 15-летних девочек в Ханье на Крите, где располагается американская военно-морская база Суда.
Об этом пишет «Прото тема». Девочки рассказали, что в субботу вечером в Венецианской гавани Ханьи на них совершили нападение два пьяных американских моряка. Они били подростков кулаками и давали пощечины.
Также е пьяные американцы дрались и друг с другом в туалете городского Муниципального сада.
США направили корабль Mount Whitney и авианосные ударные группы в восточную часть Средиземного моря. Это произошло после эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
337-метровый авианосец USS Gerald Ford оснащен двумя ядерными реакторами и способен нести более 75 самолетов различных типов, в экипаж входит 6 тысяч моряков. Он отправится из базы в Суде в среду.
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«15-летние подростки, которым удалось убежать, описали двух американцев, и в настоящее время ведется расследование с целью установить их местонахождение», - сказано в сообщении.
США направили корабль Mount Whitney и авианосные ударные группы в восточную часть Средиземного моря. Это произошло после эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
337-метровый авианосец USS Gerald Ford оснащен двумя ядерными реакторами и способен нести более 75 самолетов различных типов, в экипаж входит 6 тысяч моряков. Он отправится из базы в Суде в среду.
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Мария Фирсова