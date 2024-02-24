Австралия ввела санкции против Киркорова, Баскова и Канделаки

Фото: iStock/husayno
Австралия ввела санкции в отношении российских физлиц и организаций. Об этом пишет ТАСС.
Власти страны, в знак поддержки Украины, пополнили санкционный список. В него попали 55 граждан России, в числе которых главы нескольких российских регионов, сенаторы, руководители учреждений и ведомств.
Кроме того, ограничения были введены в отношении артистов Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Николая Расторгуева, Олега Газманова, руководителя «Газпром-медиа развлекательное телевидение» Тины Канделаки, главы ВГТРК Олега Добродеева и других.
Отмечается, что власти Австралии вводят санкции против России с 2014 года. Эти ограничения стали 28 по счёту.
Читайте также:
Австралия ввела санкции против 13 россиян из-за преследования Кара-Мурзы*
Захарова: Власти Австралии скрывают от своих граждан втягивание в конфликт на Украине
Российские военные уничтожили наемников «Избранной роты» из США и Австралии
*внесён Минюстом РФ в перечень иноагентов
Кроме того, ограничения были введены в отношении артистов Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Николая Расторгуева, Олега Газманова, руководителя «Газпром-медиа развлекательное телевидение» Тины Канделаки, главы ВГТРК Олега Добродеева и других.
Читайте также:
Австралия ввела санкции против 13 россиян из-за преследования Кара-Мурзы*
Захарова: Власти Австралии скрывают от своих граждан втягивание в конфликт на Украине
Российские военные уничтожили наемников «Избранной роты» из США и Австралии
*внесён Минюстом РФ в перечень иноагентов
Анастасия Чинкова