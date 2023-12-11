Автоперевозчики Словакии снова начали блокаду КПП на границе с Украиной

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Словакия возобновила блокаду КПП на границе с Украиной. Об этом сообщает Союз автоперевозчиков Словакии.
«Руководство Союза автоперевозчиков Словакии приняло решение, что приступит к продолжению протеста на пограничном переходе Вышне Немецке — Ужгород 11 декабря с 15.00 (17.00 мск) до отмены. <…> Такое решение принято на основе оценки полученной информации и ее влияния на словацкий рынок перевозок», — отметили в организации.Протест словацких автоперевозчиков, продолжавшийся с 1 по 5 декабря, прерывался для их встречи с министром транспорта страны, однако стороны так и не смогли договориться. Водители требуют, чтобы Европейский союз отменил решение об ослаблении правил лицензирования для дальнобойщиков с Украины. «Дальнобои» из Польши, которые забастовку начали в начале ноября, жалуются, что их украинские коллеги предлагают более низкие цены на свои услуги, а также перевозят товары внутри ЕС, а не только между блоком и Украиной.
Напомним, польские перевозчики с 6 ноября начали блокировать автомобильные пункты пропуска, которые находятся на границе с Украиной. В их требования входили: восстановление отмененной системы разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановка действие лицензий для компаний, созданных в постсоветской республике после февраля прошлого года и проведение их проверки, а также раздел очереди пустых и загруженных машин.
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