Украинцы нашли способ обходить блокировку КПП на польской границе

Фото: istockphoto/Apriori1
Украинские перевозчики нашли способ обходить заблокированные контрольно-пропускные пункты на польской границе. Теперь они ввозят груженые фуры на территорию сопредельного государства на товарных поездах.
После начала 6 ноября блокировки польскими дальнобойщиками КПП на границе, последствия этого ощущает на себе как украинский бизнес (товары гниют либо мерзнут на складах), так и солдаты на передовой. По словам одного из военнослужащих ВСУ, они уже месяц ждут два заказанных и обещанных им прибора ночного видения, которые застряли на польской границе.
Читайте также:
В Германии перекрыли дорогу из-за россиянина с муляжом бомбы
В Польше поделились странным наблюдением на границе с Украиной
Протесты дальнобойщиков Польши и Словакии лишили Украину миллиардов гривен
Александр Бойцов