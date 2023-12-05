Азербайджанская компания Palladium опровергла производство снарядов для ВСУ

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В азербайджанской компании Palladium заявили, что никогда не производили оружие не только для Украины, но и вообще для кого-либо. Об этом передает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.
Напомним, специальный корреспондент RTVI Алексей Сочнев заметил информационные стенды с символикой Palladium на фотографии украинского военкора Романа Бочкалы, который показывал производство 122-мм боеприпасов для ВСУ в одной из «стран-партнеров», развернул украинский флаг внутри цеха с боеприпасами.
При этом также добавили, что компания тесно сотрудничает с Россией и придерживается нейтралитета в конфликте между странами.
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«Компания Palladium хочет засвидетельствовать, что фото и видео, на которых якобы изображено производство снарядов 122 мм для Украины, распространенные в СМИ и социальных сетях, не имеют никакого отношения к нашей компании», — говорится в сообщении.
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Элина Позднякова