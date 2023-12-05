СМИ сообщили о серьезном ударе по Украине

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Журналист CNN Стивен Коллинсон написал, что провал контрнаступления украинских войск ставит под вопрос дальнейшее финансирование Украины со стороны США.
Ранее посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что в странах Запада после провала контрнаступления ВСУ коренным образом меняется отношение к оказанию помощи Киеву. По мнению посла, в результате помощи Украине, Запад потерял миллиарды долларов и евро европейских и американских налогоплательщиков.
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