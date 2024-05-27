Байден: американские солдаты спасли мир от фашизма в годы Второй мировой войны

Фото: сайт Кремля
Президент США Джо Байден заявил, что во время Второй мировой войны американские солдаты спасли мир и освободили Европу. Об этом Байден сообщил во время выступления на Арлингтонском военном кладбище в честь национального Дня памяти, передает РИА Новости.
По словам американского лидера, в разные периоды истории Штатов американские военные смогли не только защитить независимость и победить фашизм, но и создать крепкие альянсы. Примечательно, что Байден не упомянул о роли Советского Союза и других государств в победе над фашизмом.
Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что Вашингтон исключает СССР из числа победителей в борьбе с фашизмом. Антонов отметил, что США значительно преувеличивают свою роль.
Напомним, за последнее время западные политики все чаще искажают исторические факты. Так официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США и союзнические силы одержали победу над фашизмом во Второй мировой войне. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что Вашингтон исключает СССР из числа победителей в борьбе с фашизмом. Антонов отметил, что США значительно преувеличивают свою роль.
Напомним, за последнее время западные политики все чаще искажают исторические факты. Так официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США и союзнические силы одержали победу над фашизмом во Второй мировой войне. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова