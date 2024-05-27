Песков заявил, что НАТО впадает в военный экстаз

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения на удары ВСУ оружием Запада по России — это заявление, увеличивающее эскалацию конфликта. Об этом представитель Кремля сообщил газете «Известия».
По словам Пескова, данное высказывание Столтенберга не может являться его личным мнением, поскольку он — официальное лицо Альянса. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Североатлантический блок заигрывает с военной риторикой.
Это та реальность, с которой России нужно иметь дело и дальше, добавил Песков.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Евросоюз обещал поставить Украине миллион снарядов, однако «даже близко не выполнил своего обещания».
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Это та реальность, с которой России нужно иметь дело и дальше, добавил Песков.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Евросоюз обещал поставить Украине миллион снарядов, однако «даже близко не выполнил своего обещания».
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Екатерина Коршунова