Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Байден допустил привлечение военных США на Тайвань в случае вторжения КНР

Байден допустил привлечение военных США на Тайвань в случае вторжения КНР

04 июня 2024, 15:52
Фото: iStock/HUNG CHIN LIU

Фото: iStock/HUNG CHIN LIU

Президент США Джо Байден заявил, что допускает привлечение американских военнослужащих для помощи Тайваню в случае вторжения Китая. Об этом сообщает издание Time.
Отмечается, что американский лидер отказался отвечать на вопрос о том, могут ли Штаты использовать свои базы на Филиппинах и Японии для нанесения ударов.

Ранее российский посол в Китае Игорь Моргулов заявил, что РФ видит стремление США нагнетать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По мнению посла, Вашингтон может организовать провокацию в отношении КНР согласно украинскому сценарию в Южно-Китайском море у Тайваня.



Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не поддерживает обретение Тайванем независимости. Несмотря на полное непринятие итогов выборов в Тайване со стороны КНР и США, избранный глава администрации Тайваня Лай Циндэ сообщил, что готов к диалогу с Китаем и Штатами, если статус-кво ​Тайваня будет сохранен.

Читайте также:

Посол РФ в КНР Моргулов: США готовят для Тайваня украинский сценарий

НАТО хочет договориться со странами Азии о совместном противостоянии Китаю

Байден: США не поддерживают обретение Тайванем независимости
#сша
#президент
#море
#посол
#лидер
#рф
#джо китай
Байден в интервью перепутал Путина с Си Цзиньпином
Байден в интервью перепутал Путина с Си Цзиньпином и оговорился в фамилии Шольца
04 июня 2024, 16:34

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент США Джо Байден в интервью изданию Time допустил ряд оговорок, путаясь в произношении фамилий коллег-лидеров.
В одном из случаев, когда Байден говорил об объявленном повышении тарифов на некоторые товары из Китая, то он упомянул российского лидера Владимира Путина, при этом редакции издания пришлось делать примечание о том, что глава Штатов имел в виду руководство КНР, а не РФ. Когда главу США спросили о возрасте, он сообщил, что многое сделал для государства, но в этом случае также не обошлось без оговорок.

Также Байден вспомнил свой первый саммит G7 в роли президента США, который прошел летом 2021 года в Великобритании. По его словам, на встрече «Шульц» со скепсисом отреагировал на заявление о том, что «Америка вернулась». Однако от ФРГ в последний раз в роли канцлера участвовала Ангела Меркель, а Олаф Шольц занял этот пост только к концу года.

Читайте также:

Байден допустил привлечение военных США на Тайвань в случае вторжения КНР

Трамп заявил, что Путин и Си Цзиньпин играют важную роль в мировой политике

Байден: Украина может остаться вне НАТО, но США продолжат ее вооружать
#сша
#фрг
#саммит
#заявление
#нато
#путин
#байден
#шольц
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Байден не считает предложение РФ о завершении конфликта лучшим для Киева
04 июня 2024, 16:29

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден не считает предложение России завершить конфликт на Украине лучшим вариантом для Киева. Его слова передаёт Time.
Байдена спросили, является ли предложение России прекратить конфликт на Украине лучшим вариантом, на который Киев может надеяться в настоящее время.

«Нет, это не так», — ответил Байден на вопрос журналистов.

Ранее Байден не исключил, что Украина останется вне НАТО после завершения украинского конфликта, однако при этом США намерены продолжить поставлять ей оружие. По словам американского лидера, мир на Украине выглядит так, чтобы РФ никогда ее не оккупировала. Байден отметил, что у Штатов и Украины такие же отношения, как и с другими государствами, которым Вашингтон поставляет оружие.

Читайте также:

Белый дом: Байден не желает стать ответственным за начало третьей мировой войны

Тейлор Грин: Байден не только страдает деменцией, он ещё и сумасшедший

NYT: Байден склонен разрешить Киеву нанесение ударов по России
#сша
#конфликт
#оружие
#дом
#украина
#отношения
#мир
#нато
#киев
#байден
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Банда грабителей пыталась сбежать из здания суда в Подмосковье — видео
«360»: Банда грабителей пыталась сбежать из здания суда в Подмосковье
04 июня 2024, 16:10

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Пушкинском городском суде члены преступной группировки пытались сбежать из здания. Об этом сообщает Telegram-канал 360.ru.
На скамье подсудимых находились три человека. Во время вынесения приговора мужчины ломали клетку. Они скакали по ней и раскачивали ее.

Сообщается, что один из них собирался покончить с собой. Родственники мужчины напали на судебных приставов. Отмечается, что подсудимые обвинялись в том, что угнали фуру с бытовой техникой. Бандиты остановили грузовик, связали шофера и похитили товар. Водитель выжил и обратился в полицию.

Суд отправил двух обвиняемых на девять лет в колонию строгого режима. Третий участник останется в колонии на семь лет.

Ранее на женщин, повредивших памятник Жукову на Манежной площади в Москве, завели дело. Две женщины нанесли на памятник маршалу Жукову на Манежной площади баллончиком с краской надпись «ГУР». Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243.4 (Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников). Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Что грозит Бузовой за скандальное выступление в Уфе

В Калининградской области в море утонул подросток, спасая друзей

У охранявшей «Крокус» компании отозвали лицензию

Следите за нашими новостями
в удобном формате
Байден: Украина может остаться вне НАТО, но США продолжат ее вооружать
04 июня 2024, 15:36

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден не исключил, что Украина останется вне НАТО после завершения украинского конфликта, однако при этом США намерены продолжить поставлять ей оружие. Об этом информирует издание Time.
По словам американского лидера, мир на Украине выглядит так, чтобы РФ никогда ее не оккупировала. Байден отметил, что у Штатов и Украины такие же отношения, как и с другими государствами, которым Вашингтон поставляет оружие.

Президент США заключил, что это делается для того, чтобы страны могли защитить себя в ​дальнейшем.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

В Кремле назвали США вражеской страной

Рада приняла закон об английском как языке международного общения

В США объяснили размещение ядерного оружия в Европе
#сша
#оружие
#президент
#закон
#страны
#отношения
#мир
#байден
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эксперт считает, что в конечном итоге требования РФ по Украине выполнят
Немецкий историк Баберовски: Россия не проиграет в конфликте на Украине
04 июня 2024, 15:25

Фото: iStock/macky_ch

Россия по окончании конфликта на Украине в конечном счете получит то, что требует. Об этом заявил профессор истории Восточной Европы в Берлинском университете имени Гумбольдта Йорг Баберовски, пишет ТАСС.
По его мнению, победа Украины маловероятна. Он выразил сомнение в том, что западные страны будут в длительной перспективе оказывать Киеву помощь. На уточняющий вопрос, победит ли РФ, он ответил, что она «не проиграет» и добьется выполнения своих требований.

«Однажды наступит момент усталости [стран Запада] от войны. Я опасаюсь, что [президент РФ Владимир] Путин воспользуется им. В конечном итоге он получит то, что требует», — сказал Баберовски.

Он отметил, что остальная часть Украины будет буферным государством между НАТО и РФ. Москва затребует гарантии невступления Украины в альянс.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что раненый боец СВО сообщил об угрозах командования. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Харьковской области рассказали о целях мобилизации на Украине

Российские войска ударили по военному объекту в Днепропетровске, сообщило подполье

На Украине забили тревогу из-за угрозы ключевым городам
#москва
#россия
#победа
#помощь
#владимир путин
#президент
#радио
#страны
#операции
#лидер
#нато
#сво
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Китае дали Зеленскому ценный совет
Китайский генерал Сю Хуэй: Зеленскому необходимо задуматься о жизнях украинцев
04 июня 2024, 15:15

Владимиру Зеленскому стоит подумать о жизнях жителей Украины в связи с военной помощью Запада. Об этом заявил генерал Народно-освободительной армии Китая Сю Хуэй в рамках конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла». Его словам передаёт Guancha.
«Президент США Джо Байден сказал что-то ужасное. Он сказал, что будет поддерживать Украину и бороться до последнего украинца. Если вы будете сражаться до последнего украинца, за что борется украинский народ? Людей больше не осталось», — заявил Сю Хуэй.

По его словам, Вашингтон не хочет использовать своих граждан в конфликте на Украине, об этом стоит задумать не только Киеву, но и европейским странам, заключил Сю Хуэй.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать превратить города в укрепрайоны в качестве новой оборонительной стратегии.

Читайте также:

США приказали Зеленскому «перестать дурить»

Стало известно, что Зеленскому приготовили его союзники

Зеленскому пришлось изменить свою «формулу мира» ради саммита в Швейцарии
#сша
#президент
#байден
#джо байден
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эйдельштейна признали сыном Жириновского: Кто ещё борется за наследство бывшего лидера ЛДПР
Олег Эйдельштейн из Северной Осетии признан сыном Жириновского
04 июня 2024, 15:09

Фото: сайт Кремля

Никулинский суд Москвы удовлетворил иск 37-летнего внебрачного сына Владимира Жириновского с осетинскими корнями о признании отцовства во вторник 4 июня.
О том, кто такой Олег Эйдельштейн и как долго он пытался доказать свои права — в материале «Радио 1».

Кто такой Олег Эйдельштейн?


Олег Эйдельштейн — младший внебрачный сын бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского, родившийся 13 декабря 1986 года, от Жанны Газдаровой.

Эйдельштейн окончил Московский государственный открытый университет в 2003 году, а Дипломатическую академию МИД России — в 2006 году. В 2011 году сообщалось, что он женился на осетинке Мадине Батыровой.

Как выяснил «Коммерсант», в 2013 году Эйдельштейн числился в составе акционеров нижегородского ЗАО «Винагропром». Предприниматель хотел разливать в Нижнем Новгороде водку «Жириновский», но этого так и не случилось.

Через четыре года он работал советником-экспертом в администрации Смоленской области. Затем баллотировался на выборах депутатов Республики Северная Осетия шестого созыва. Эйдельштейн возглавлял список партии ЛДПР. Тогда же Жириновский представил его как своего сына.

В 2019 Жириновский продал Эйдельштейну два земельных участка, восемь жилых домов, бассейн, два гаража и хозяйственную постройку в Подмосковье, писала Baza.

Мать Олега Эйдельштейна Жанна Газдарова


Жириновский познакомился с Жанной Газдаровой в командировке на Кубе в 1980-х годах. Результатом их романа стало рождение Олега 13 декабря 1986 года.

Мальчика воспитывала бабушка Рахимат Карданова в североосетинском селе Чикола. Когда Олег повзрослел, он переехал в Москву. Сначала он носил фамилию матери — Газдаров, но позже взял фамилию деда — Вольфа Эйдельштейна.

История дела об отцовстве


Эйдельштейн пытался признать отцовство еще 2 августа 2023 года. Тогда в ЛДПР сказали, что партия не будет участвовать в судебных разбирательствах, ссылаясь на то, что это «семейные разборки».

В феврале 2024 года Эйдельштейн подал апелляцию, но судья отменил постановление. Тогда претензии внебрачного сына Жириновского начали рассматривать в Никулинском районном суде в Москве. В результате судья признал отцовство политика.


Кто ещё борется за наследство Жириновского?


За наследство покойного Владимира Жириновского борются законный сын и двое внебрачных детей. По разным оценкам, оно может составлять миллионы. При этом оформленное на самого Жириновского имущество по данным последней декларации от 2020 года — это лишь квартира площадью 38 квадратов. Все остальное записано на его супругу Галину Лебедеву.

Читайте также:

Никулинский суд Москвы признал Олега Эйдельштейна сыном Владимира Жириновского

Жириновский предсказал назначение Дегтярёва на пост министра спорта в 2018 году

Пророчество председателя ЛДПР Владимира Жириновского о войне между Израилем и Ираном было обнаружено в сети
#владимир жириновский
#лдпр
#отец
#суд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военно-транспортная авиация РФ прекратить эксплуатацию Ан-22 с 2024 года
04 июня 2024, 15:00

Фото: iStock/Ceri Breeze

Военно-транспортная авиация ВКС РФ с 2024 года перестанет эксплуатировать самых больших в мире турбовинтовых самолетов Ан-22 «Антей». Такое заявление сделал командующий ВТА генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов в эфире телеканала «Соловьев Live».
По его словам, неофициальной столицей ВТА является Тверь.

«Здесь базируется 12-я дивизия, она называется самой тяжелой дивизией в мире. Потому что на вооружении сейчас состоят Ан-124. Самый большой в мире серийно производимый самолет — больше Ан-124 «Руслан» нет. И до этого были легендарные «Антеи», которых в этом году, к сожалению, мы прекращаем эксплуатацию», — сказал Бенедиктов.

Он уточнил, что всего было выпущено 67 самолётов, при этом часть из них осталась на Украине.

Ан-22 «Антей» является первым в мире и самым большим турбовинтовым военно-транспортным самолётом. Его выпускали до 1976 года. Машина способна переносить до 80 тонн груза.

Читайте также:

В России возрастёт производство самолётов МС-21

«Аэрофлот» и «Ростех» подписали контракт на поставку самолетов Ту-214

Минпромторг изменил сроки поставок новых российских самолетов
#самолет
#ростех
#производство
#минпромторг
#возраст
#аэрофлот
#контракт
#машина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
SZ: Меркель и Шольц продвигали «Северный поток-2»
04 июня 2024, 14:59

Фото: РИА Новости/Дмитрий Лельчук

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и ее ныне действующий коллега Олаф Шольц продвигали строительство российского газопровода «Северный поток-2». Об этом пишет издание Süddeutsche Zeitung (SZ) со ссылкой на рассекреченную служебную документацию.
Речь идет о служебной записке, датированной 2014 годом. В ней проведен анализ угрозы зависимости Германии от российской стороны «в ближайшем будущем».

Осознавая эту перспективу, Меркель сделала Берлин энергетически зависимым еще больше, подчеркивают авторы статьи.

Согласно служебной документации, Меркель указала правительству полностью поддержать проект «Газпрома». Олаф Шольц предпринимал активные попытки «расчистить дорогу» для российского проекта.

Власти Германии в 2022 году приостановили сертифицирование «Северного потока-2». Газопровод достроили осенью 2021, но так и не запустили. Прокладывать его начали в 2018 году, а в 2019 Штаты ввели в отношении проекта ограничительные меры.

В сентябре прошлого года на нитках газопровода произошли взрывы. Российская генпрокуратура начала дело об акте международного терроризма. По утверждению американского журналиста Сеймура Херша, главой Белого дома Джо Байденом обсуждался план подрыва газопровода на протяжении девяти месяцев.

Читайте также:

В Германии призвали восстановить газопровод «Северный поток»

Песков напомнил слова Байдена о планах США уничтожить «Северный поток - 2»

Лавров: У РФ есть данные, указывающие на попытки взорвать газопровод «Турецкий поток»
#мир
#россия
#германия
#газ
#газопровод
#газпром
#северный поток
#олаф шольц
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф