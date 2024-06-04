Байден допустил привлечение военных США на Тайвань в случае вторжения КНР

Фото: iStock/HUNG CHIN LIU
Президент США Джо Байден заявил, что допускает привлечение американских военнослужащих для помощи Тайваню в случае вторжения Китая. Об этом сообщает издание Time.
Отмечается, что американский лидер отказался отвечать на вопрос о том, могут ли Штаты использовать свои базы на Филиппинах и Японии для нанесения ударов.
Ранее российский посол в Китае Игорь Моргулов заявил, что РФ видит стремление США нагнетать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По мнению посла, Вашингтон может организовать провокацию в отношении КНР согласно украинскому сценарию в Южно-Китайском море у Тайваня.
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не поддерживает обретение Тайванем независимости. Несмотря на полное непринятие итогов выборов в Тайване со стороны КНР и США, избранный глава администрации Тайваня Лай Циндэ сообщил, что готов к диалогу с Китаем и Штатами, если статус-кво Тайваня будет сохранен.
Читайте также:
Посол РФ в КНР Моргулов: США готовят для Тайваня украинский сценарий
НАТО хочет договориться со странами Азии о совместном противостоянии Китаю
Байден: США не поддерживают обретение Тайванем независимости
Ранее российский посол в Китае Игорь Моргулов заявил, что РФ видит стремление США нагнетать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По мнению посла, Вашингтон может организовать провокацию в отношении КНР согласно украинскому сценарию в Южно-Китайском море у Тайваня.
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не поддерживает обретение Тайванем независимости. Несмотря на полное непринятие итогов выборов в Тайване со стороны КНР и США, избранный глава администрации Тайваня Лай Циндэ сообщил, что готов к диалогу с Китаем и Штатами, если статус-кво Тайваня будет сохранен.
Читайте также:
Посол РФ в КНР Моргулов: США готовят для Тайваня украинский сценарий
НАТО хочет договориться со странами Азии о совместном противостоянии Китаю
Байден: США не поддерживают обретение Тайванем независимости
Екатерина Коршунова