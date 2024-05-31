НАТО хочет договориться со странами Азии о совместном противостоянии Китаю

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что планирует на предстоящем саммите в Вашингтоне договориться о сотрудничестве с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией для совместного противостояния Китаю. Об этом Столтенберг сообщил по итогам неформального заседания в Праге глав МИД стран альянса.