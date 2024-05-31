НАТО хочет договориться со странами Азии о совместном противостоянии Китаю

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что планирует на предстоящем саммите в Вашингтоне договориться о сотрудничестве с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией для совместного противостояния Китаю. Об этом Столтенберг сообщил по итогам неформального заседания в Праге глав МИД стран альянса.
По словам генсека НАТО, организация четко уверена в необходимости развития партнерства с перечисленными государствами. Также Столтенберг упомянул важность решения проблем, которые представляет КНР якобы для безопасности блока и партнеров.
Генсек заключил, что расширение партнерства в настоящее время крайне необходимо, так как украинское противостояние показало связь между событиями в Азиатско-тихоокеанском регионе и в Европе.
Ранее издание Financial Times сообщило, что Соединённые Штаты планируют поставить Китай перед выбором между Россией и странами Запада в вопросах торговли.
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Генсек заключил, что расширение партнерства в настоящее время крайне необходимо, так как украинское противостояние показало связь между событиями в Азиатско-тихоокеанском регионе и в Европе.
Ранее издание Financial Times сообщило, что Соединённые Штаты планируют поставить Китай перед выбором между Россией и странами Запада в вопросах торговли.
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Екатерина Коршунова