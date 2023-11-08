Байден и Си Цзиньпин объявят о восстановлении связи между военными ведомствами

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Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин объявят о восстановлении работы каналов связи между военными ведомствами двух стран. Об этом сообщает портал Axios.
Ранее анонсировалось, что 15 ноября Байден встретит Си Цзиньпина в Сан-Франциско, где они проведут переговоры на полях саммита АТЭС.
Отмечается, что в июне Китай посещал госсекретарь США Энтони Блинкен, которому не удалось добиться согласия правительства на возобновлении работы каналов между военными ведомствами.
Однако прибывший несколько месяцев спустя в Вашингтон китайский министр иностранных дел Ван И сообщил, что правительство выражает готовность пойти на такой шаг.
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Отмечается, что в июне Китай посещал госсекретарь США Энтони Блинкен, которому не удалось добиться согласия правительства на возобновлении работы каналов между военными ведомствами.
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Анастасия Чинкова