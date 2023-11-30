Байден перепутал имя лидера Китая Си Цзиньпина

Фото: сайт Белого дома
Президент США Джо Байден в ходе публичного выступления перепутал имя китайского лидера Си Цзиньпина с именем другого известного политика из Китая. Об этом пишет РИА Новости.
Американский президент выступал в штате Колорадо, где в очередной раз рассказал о беседе, состоявшейся в Гималаях. Речь в ней шла о том, что, если США определять одним словом, этим словом будут «возможности». Однако ранее в этом истории Байден всегда называл своим собеседником Си Цзиньпин, то на этот раз он назвал имя другого китайского политика.
Дэн Сяопин в свою очередь является политиком, который с конца 1970-х по начало 1990-х годов фактически возглавлял КНР.
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«Дело вот в чем. И я говорил это Дэн Сяопину в Гималаях, говорил другим мировым лидерам: никогда не ставьте против американцев!», — заявил Джо Байден.
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Диана Аванесян