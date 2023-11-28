Политолог Светов допустил выгоду США в конфликте КНР и Тайваня

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Политолог Юрий Светов высказал уверенность в том, что несмотря на все заявления США о том, что они считают Китай неделимым, им выгоден конфликт между КНР и Тайваням, и в случае его начала у Штатов хватит сил поддержать вторых.
Он отметил, что слухи об обнищавшей Америке, которой не хватит сил ещё и на конфликт в этом регионе, лживы. По его мнению, у Штатов достаточно ресурсов на поддержку всех выгодных им конфликтов.
Специалист добавил, что при необходимости США могут запросить финансирование конфликта на Украине у ЕС, а сами сосредоточится на Ближнем Востоке и Китае.
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«США — хитроумная страна, которой управляют прирожденные торговцы. Они умеют считать выгоду и убытки. Президент Джо Байден уже говорил, что на американском военно-промышленном комплексе конфликты на Ближнем Востоке и Украине сказываются положительно. Значит, они могут наращивать производство, а за этим улучшат и другие отрасли экономики», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.
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Мелисса Тимофеева