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Байден по ошибке передал слово «президенту Путину», а не Зеленскому

12 июля 2024, 01:02
kremlin

kremlin

Президент США Джо Байден сделал оговорился на саммите НАТО, назвав российского лидера Владимира Путина президентом Украины. На инцидент обратило внимание информационное агентство РИА Новости.
«А теперь я хотел бы передать слово президенту Украины, в котором столько же мужества, сколько решимости. Дамы и господа, президент Путин», – сказал глава Белого дома.

Байден осознал свою ошибку и заверил слушателей, что намерен «победить президента Путина».



Ранее американский лидер допустил ошибку, перепутав названия стран, и в тоге раскритиковал решение Вашингтона «вмешаться в дела Украины». Позже он исправился и уточнил, что имел в виду Ирак и Афганистан.

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#джозеф байден
#сша
#владимир путин
#украина
#россия
#афганистан
#ирак
Байден оговорился и назвал Камалу Харрис «вице-президентом Трампом»
12 июля 2024, 02:31

Фото: сайт Белого дома США

На пресс-конференции после саммита НАТО, которую транслировал телеканал C-SPAN, президент Джо Байден поклялся победить Дональда Трампа на президентских выборах.
Он назвал себя наиболее квалифицированным кандидатом, способным победить своего соперника. Байден подчеркнул, что уже однажды побеждал Трампа и намерен сделать это снова.

В то же время он выразил уверенность в лидерских качествах вице-президента Камалы Харрис, но оговорился и перепутал ее с Трампом.

«Я бы не выбрал вице-президента Трампа на эту должность, если бы не думал, что она подходит для должности президента».

Ранее на саммите Джо Байден также оговорился, перепутав Владимира Зеленского с президентом Украины и предоставив слово российскому лидеру Владимиру Путину.

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#джозеф байден
#сша
#дональд трамп
#президент
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В Германии заявили об истощении запасов оружия Запада
12 июля 2024, 02:04

Фото: iStock/arsenisspyros

Западные страны будут вынуждены пополнять свои арсеналы в течение 10-15 лет из-за потребностей Украины, заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
По его словам, «Украине нужно 2,4 миллиона выстрелов в год». Политик напомнил, что США и Европа производят достаточное количество боеприпасов.

«Но нам потребуется еще 10-15 лет, чтобы пополнить запасы бундесвера и наших партнеров», – заявил он, отметив истощение запасов.

Ранее политики из районного собрания Уккермарк федеральной замели Бранденбург направили письмо канцлеру Германии и председателю бундестага Бербель Бас с требованием прекратить поставки оружия на Украину.

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#германия
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#поставки
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Шольц рассказал о правилах применения выданного Киеву оружия
12 июля 2024, 01:49

Фото: сайт Кремля

Никто не намерен менять правила ведения боевых действий в вопросе оружия, переданного в дар Украине, заявил канцлер ФРГ, передает Reuters.
«Ни у кого нет планов менять правила применения подаренного Киеву оружия», – заявил политик.

Ранее вице-канцлер Шольц заявил, что Германия не намерена отправлять немецких инструкторов для обучения солдат на украинской территории.

До этого Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что правительство Германии должно было раньше дать разрешение на нападение Украины на территорию России.

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#олаф шольц
#украина
#германия
#оружие
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Страны НАТО договорились о поддержке Украины в 2025 году
Страны НАТО договорить о поддержке Украины на 40 млрд долларов в 2025 году
12 июля 2024, 01:30

Фото: iStock/RomanBabakin

Страны НАТО договорились о предоставлении Киеву помощи в размере 40 миллиардов евро в 2025 году, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.
По его словам, дополнительные финансовые обязательства Киева будут обсуждаться на саммите в Нидерландах в июне следующего года.

«Союзники договорились о выделении помощи на минимальном уровне в 40 миллиардов евро в следующем году», – отметил он.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что страны Североатлантического альянса договорились о выделении Украине 40 миллиардов евро в качестве военной помощи.

31 мая Столтенберг призвал Украину ежегодно выделять 40 миллиардов евро и предложил сделать эту меру обязательной.

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#сша
#китай
#страны
#нато
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В США рассказали о попытке США помешать визиту премьера Индии в Россию
WP: Госдеп попытался помешать визиту премьера Моди в Россию
12 июля 2024, 00:21

Фото: iStock/Kiyoshi Tanno

Госдепартамент США пытался помешать премьер-министру Индии Нарендре Моди посетить Россию, заявила газета The Washington Post.
Газета, ссылаясь на источники в администрации США, сообщила, что у американской администрации были серьезные опасения по поводу времени проведения встречи премьер-министра Индии с президентом России Владимиром Путиным.

Согласно сообщению, заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл в начале июля связался с министром иностранных дел Индии Винаем Кватрой и попросил его отложить визит Моди в Москву.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что американским чиновникам было неприятно, rfr Нарендра Моди обнимается с Путиным накануне саммита НАТО. Согласно статье, встреча двух политиков расстроила американских чиновников, которые «которые сделали более тесные связи с азиатской страной краеугольным камнем своей внешней политики».

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#индия
#сша
#владимир путин
#президент
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США продолжат обсуждение с Украиной ограничения на удары вглубь РФ
Белый дом: США продолжает обсуждение с Киевом ограничения на удары вглубь РФ
11 июля 2024, 23:50

Фото: IStock/Yaraslau Mikheyeu

Американские чиновники продолжат консультации с Киевом по вопросу ограничения атак с применением американского оружия вглубь территории России, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости.
По его словам, о разрешении «бить куда угодно» не может быть и речи.

«Мы продолжаем обсуждать это с украинцами и понимаем, из чего исходит президент Украины Владимир Зеленский, но должны очень тщательно обдумывать каждое решение, которое принимаем, уделяя должное внимание угрозе эскалации», – отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение Лондона разрешить украинской стороне использовать ракеты Storm Shadow для нанесения ударов вглубь российской территории является абсолютно безответственным шагом.

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#сша
#украина
#россия
#лондон
#дмитрий песков
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Венгрия пообещала напомнить Украине о невозможности вступления в НАТО в настоящее время
Сийярто: Венгрия напомнит Украине о невозможности вступления в НАТО сейчас
11 июля 2024, 23:16

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Венгрия напомнит Украине, что вступление в НАТО в данный момент невозможно, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.
Глава ведомства предположил, что в рамках заседания Совета НАТО-Украина участники начнут говорить о важности вступления Киева в альянс.

«Но за пределами общения реальность ясна всем: о членстве Украины в НАТО по-прежнему не может быть и речи, поскольку это чревато прямой конфронтацией с Россией», – отметил Сийярто.

Министр напомнил, что поддержка Венгрией итоговой декларации саммита была обусловлена единогласным одобрением членства Украины в НАТО. На самом деле, по словам министра, у Киева сейчас нет предложения о вступлении в НАТО, и о фактическом членстве речи пока не идет.

Ранее глава администрации президента Украины Андрей Ермак заявил, что результаты саммита НАТО в Вашингтоне были удовлетворительными.

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#виктор орбан
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#киев
#нато
#венгрия
#мид
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«Идем к Холодной войне»: Песков прокомментировал размещение дальнобойных ракет в Германии
Песков: возвращаются все атрибуты Холодной войны
11 июля 2024, 23:16

Фото: сайт Кремля

Мир уверенными шагами идет к Холодной войне. США, Франция, Великобритания и ФРГ напрямую участвуют в украинском конфликте. С такими заявлениями выступил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Все действия перечисленных западных стран направлены на подавление России на международной арене и на ее гарантированное поражение. Секретарь добавил, что это не повод для пессимизма.
«Наоборот. Это повод для того чтобы собраться, использовать весь наш богатейший потенциал и достичь поставленных целей в ходе специальной военной операции» — пояснил он.

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#сша
#украина
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Минобороны подтвердило заявления Медведева о количестве контрактников в России
Минобороны: с начала года более 190 тыс. человек заключили контракт с ВС РФ
11 июля 2024, 22:19

Фото: IStock/Aleksandr Golubev

Минобороны РФ подтвердило информацию зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, что с начала года контракты заключили 190 тыс. человек, сообщается в пресс-релизе ведомства.
«Задача по набору военнослужащих по контракту и добровольцев в 2024 году выполняется», — заявил Медведев.

Среднесуточное число мужчин, подписавших контракт с Минобороны остается стабильным на уровне около 1 тысячи человек в сутки.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что службу в зоне специальной военной операции проходят свыше 700 тысяч человек.

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