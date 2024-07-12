Байден по ошибке передал слово «президенту Путину», а не Зеленскому

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Президент США Джо Байден сделал оговорился на саммите НАТО, назвав российского лидера Владимира Путина президентом Украины. На инцидент обратило внимание информационное агентство РИА Новости.
«А теперь я хотел бы передать слово президенту Украины, в котором столько же мужества, сколько решимости. Дамы и господа, президент Путин», – сказал глава Белого дома.
Байден осознал свою ошибку и заверил слушателей, что намерен «победить президента Путина».
Ранее американский лидер допустил ошибку, перепутав названия стран, и в тоге раскритиковал решение Вашингтона «вмешаться в дела Украины». Позже он исправился и уточнил, что имел в виду Ирак и Афганистан.
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Александр Климов