Помощников Байдена опросят о состоянии здоровья президента США

Фото: сайт Кремля
Американский конгресс обеспокоен тем, что помощники президента США оказывают на него излишнее влияние или взяли на себя его функции. Об этом сообщает Axios.
Отмечается, что республиканцы намерены расследовать, действительно ли истинное состояние Байдена скрывают от общественности. Для этого были вызваны три высокопоставленных помощника Белого дома. От них требуют дать показания по вопросу здоровья нынешнего американского лидера.
Уточняется, что поводом к этому стало слабое выступление главы США на дебатах 27 июня. Некоторые демократы продолжают подготовку к возможным расследованиям Конгресса.
Напомним, в Атланте прошли первые в истории Соединенных Штатов Америки теледебаты между действующим и бывшим президентами. Выступление нынешнего президента США Джо Байдена охарактеризовали, как невыразительное и бессвязное, что вызывает «агрессивную панику» у демократов. Выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года.
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Уточняется, что поводом к этому стало слабое выступление главы США на дебатах 27 июня. Некоторые демократы продолжают подготовку к возможным расследованиям Конгресса.
Напомним, в Атланте прошли первые в истории Соединенных Штатов Америки теледебаты между действующим и бывшим президентами. Выступление нынешнего президента США Джо Байдена охарактеризовали, как невыразительное и бессвязное, что вызывает «агрессивную панику» у демократов. Выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года.
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Екатерина Коршунова