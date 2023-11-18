Байден заявил президенту Мексики, что ревнует к нему жену

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Президент США Джо Байден провел дружескую встречу с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором 17 ноября во время саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Во время беседы Байден пошутил, что приревновал супругу Джилл к молодому 70-летнему коллеге из Мексике, пишет Daily Mail.
Во время разговора политики признали проблему иммиграционного кризиса. Президент США сообщил об усилиях Вашингтона в укреплении границ. Президенты согласились в необходимости осваивать новые «легальные пути» въезда в США. Байден и Обрадор поговорили и о незаконном обороте фентанила и отношениях с Кубой.
Их встреча в Сан-Франциско прошла спустя 2 дня после того, как Байден сказал, что по-прежнему считает председателя КНР «диктатором».
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«Помните, вчера на ужине, когда вы сидели рядом со мной и моей супругой, вы настолько увлекли её, что я забеспокоился, не нравитесь ли вы ей больше, чем я», — пошутил Джо Байден.
Их встреча в Сан-Франциско прошла спустя 2 дня после того, как Байден сказал, что по-прежнему считает председателя КНР «диктатором».
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Мария Фирсова