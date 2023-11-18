Суд признал Трампа причастным к штурму Капитолия

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Суд штата Колорадо признал, что экс-президент Америки Дональд Трамп имеет отношение к штурму Капитолия, который случился два года назад, передает издание Associated Press (AP).
При этом судья отклонила возможность Трампа участия в президентских выборах 2024 года.
Отмечается, суд признал, что политик был участником восстания и отвергнул аргументы его адвокатов о поддержке бывшим президентом свободы слова. Однако, согласно судебному решению, причастность экс-лидера США к «мятежу» не помешает ему выдвинуть свою кандидатуру в выборах главы государства.
Представитель предвыборного штаба политика Стивен Чунг негативно отреагировал на решение суда. По его словам, демократы предпринимают циничные попытки вмешаться в президентские выборы.
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Отмечается, суд признал, что политик был участником восстания и отвергнул аргументы его адвокатов о поддержке бывшим президентом свободы слова. Однако, согласно судебному решению, причастность экс-лидера США к «мятежу» не помешает ему выдвинуть свою кандидатуру в выборах главы государства.
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Дана Игумнова