Байдена не станут обвинять в умышленном хранении секретных документов

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Спецпрокурор Роберт Хёр завершил расследование по делу президента США Джо Байдена о ненадлежащем хранении секретных документов, но не станет предъявлять хозяину Белого дома никаких обвинений. Об этом пишет агентство Reuters.
«Мы учли, что на суде Байден, скорее всего, представится присяжным, <...>как симпатичный, благонамеренный пожилой человек с плохой памятью», — цитирует Хёра агентство.Как отмечают журналисты, Как отмечает Reuters, заключение спецпрокурора, с одной стороны, гарантирует Байдену, что он не окажется под угрозой тюремного заключения (в отличие от своего главного соперника на выборах Дональда Трампа), а с другой — ставит 81-летнего президента в неловкую ситуацию. Ведь в ходе своей предвыборной кампании хозяин Белого дома всячески пытается убедить своих избирателей, что он ещё не слишком стар.
По информации Reuters, в найденных бумагах была секретная информация о войне США в Афганистане и прочих вопросах национальной безопасности. Также в них была датированная 2009 годом записка, в которой Байден обращался к занимавшему тогда пост президента Бараку Обаме, выступая против увеличения численности американских войск в Афганистане.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп отказался признать себя виновным в хранении секретных материалов
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