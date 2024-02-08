Расследование по делу о хранении Байденом секретных документов завершили

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Специальный прокурор Роберт Хёр завершил расследование по делу о ненадлежащем хранении секретных документов президентом Джо Байденом, сообщает письмо министра юстиции и генерального прокурора США Меррика Гарланда. Письмо опубликовано на сайте министерства юстиции.
«Спецпрокурор Роберт Хёр завершил свое расследование», — говорится в письме Гарланда, которое адресовано главе судебного комитета палаты представителей Джиму Джордану и сенатору Линдси Грэму.Ранее Гарланд назначил Хёра на должность специального прокурора для расследования обстоятельств, связанных с обнаружением секретных документов в помещениях, ранее использованных Джо Байденом.
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