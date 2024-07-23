Байдену потребовалась экстренная медпомощь во время поездки в Лас-Вегас

Фото: сайт Кремля
Нынешнему президенту США Джо Байдену потребовалась экстренная медицинская помощь во время его визита в Лас-Вегас на прошлой неделе. Об этом информирует издание The Dossier.
Отмечается, что спецслужбы после полученного сигнала о состоянии американского лидера окружили местное медицинское учреждение для подготовки к прибытию главы США, но команда президента решила отказаться от его госпитализации. Согласно информации источника, простой положительный тест на Covid не послужил бы основанием для столь резкой реакции.
Ранее по стране распространилась волна слухов о якобы смерти Байдена. Американцы требовали предъявить «доказательства жизни» президента.
Напомним, накануне стало известно, что президент США Джо Байден вернется на свое рабочее место в Белом доме во вторник, 23 июля, после завершения карантина в штате Делавэр, где он проходил лечение от COVID-19.
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Ранее по стране распространилась волна слухов о якобы смерти Байдена. Американцы требовали предъявить «доказательства жизни» президента.
Напомним, накануне стало известно, что президент США Джо Байден вернется на свое рабочее место в Белом доме во вторник, 23 июля, после завершения карантина в штате Делавэр, где он проходил лечение от COVID-19.
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Екатерина Коршунова