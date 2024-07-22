Ведущий Fox News потребовал предъявить «доказательства жизни» Байдена

Болгария может отправить на Украину ненужные боеприпасы и оборудование, которое нашли во время анализа и расчетов вооружений. Об этом со ссылкой на главу Минобороны страны Атанаса Запрянова сообщает Болгарское национальное радио. По его словам, дальнейшую судьбу «излишков» будет решать правительство, а после союзники и Украина.