Ведущий Fox News потребовал предъявить «доказательства жизни» Байдена

Фото: РИА Новости/Стрингер
Американский журналист, ведущий телеканала Fox News Брет Байер потребовал от Демократической партии США предъявить «доказательства жизни» президента Джо Байдена.
По словам Байера, после слов американского лидера о выходе из предвыборной гонки он ни разу не появился на публике. Уточняется, что граждане США стали требовать доказательств, что глава государства жив.
Согласно данным источника, по стране распространились слухи о смерти Байдена. Соведущая Байера Дана Перино согласилась с перечисленными фактами. По её словам, с момента последней съёмки не было опубликовано даже ни одного свежего снимка президента.
Напомним, в воскресенье, 21 июля, нынешний американский лидер Джо Байден принял решение выйти из президентской гонки. Глава США отметил, что останется на посту президента до конца своего срока и сосредоточится на выполнении своих обязанностей. В тот же день было объявлено, что вице-президент Камала Харрис будет баллотироваться от Демократической партии.
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Согласно данным источника, по стране распространились слухи о смерти Байдена. Соведущая Байера Дана Перино согласилась с перечисленными фактами. По её словам, с момента последней съёмки не было опубликовано даже ни одного свежего снимка президента.
Напомним, в воскресенье, 21 июля, нынешний американский лидер Джо Байден принял решение выйти из президентской гонки. Глава США отметил, что останется на посту президента до конца своего срока и сосредоточится на выполнении своих обязанностей. В тот же день было объявлено, что вице-президент Камала Харрис будет баллотироваться от Демократической партии.
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Екатерина Коршунова