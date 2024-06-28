Фото: сайт Кремля
Глава СК Александр Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь в России. Об этом он заявил на пленарной сессии Международного молодежного юридического форума в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.
По словам главы СК, в некоторых случаях смертную казнь необходимо применять, и в этих случаях он является ее сторонником. О каких именно случаях идет речь, Бастрыкин уточнять не стал.
Ранее председатель Конституционного суда (КС) РФ Валерий Зорькин сообщил, что вернуть смертную казнь при действующей в России Конституции невозможно.
Напомним, 23 марта текущего года глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев заявил о необходимости проработки вопроса смертной казни за терроризм. Советник генпрокурора России Наталья Поклонская поддержала смертную казнь для террористов после трагедии в «Крокус Сити Холле».
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Ранее председатель Конституционного суда (КС) РФ Валерий Зорькин сообщил, что вернуть смертную казнь при действующей в России Конституции невозможно.
Напомним, 23 марта текущего года глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев заявил о необходимости проработки вопроса смертной казни за терроризм. Советник генпрокурора России Наталья Поклонская поддержала смертную казнь для террористов после трагедии в «Крокус Сити Холле».
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Екатерина Коршунова