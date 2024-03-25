Песков раскрыл, обсуждают ли в Кремле снятие моратория на смертную казнь

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В Кремле не обсуждают возможность отмены моратория на смертную казнь в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы в настоящий момент не принимаем участие в этой дискуссии», — так Песков ответил на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к дискуссии по поводу снятия моратория на смертную казнь.
Напомним, 23 марта глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев заявил о необходимости проработки вопроса смертной казни за терроризм. Советник генпрокурора России Наталья Поклонская также выступила за смертную казнь для террористов после трагедии в «Крокус Сити Холле».
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