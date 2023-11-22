Бастрыкин призвал продолжать работу над Конституцией

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Работа над Конституцией должна продолжаться, с учетом добавления в нее государственной идеологии. ТАоке предложение выдвинул глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин, сообщает РИА Новости.
«В Конституцию необходимо прописать государственную идеологию», — цитирует издание Бастрыкина.В среду в Министерстве юстиции Российской Федерации прошло пленарное заседание конференции «Державинские чтения» на тему «Истоки российского конституционализма как основа стабильности демократического общества: к 30-летнему юбилею принятия Конституции РФ».
Ранее сообщалось, что Бастрыкин взял на контроль дело сироты, которую две недели избивал уфимец. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак