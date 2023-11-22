Нетаньяху: Израиль должен принять тяжёлое решение по освобождению заложников

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Власти Израиля готовятся принять «тяжелое, но правильное решение» по сделке об освобождении части заложников ХАМАС. Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в интервью израильскому изданию Haaretz.
«Все представители служб безопасности полностью поддерживают это решение <...> наши войска останутся в безопасности во время режима прекращения огня, а наши боевые возможности будут улучшены именно за эти дни тишины», — сказал премьер.Он не стал раскрывать условия соглашения, которое предстоит утвердить, но отметил, что даже временное прекращение огня не отменит военные планы Израиля в секторе Газа.
Ранее глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания заявил, что в обсуждении условий заключения мирного договора наметился прогресс. Однако точные даты заключения перемирия ещё не определены. По словам представителей МИД Катара, выступающего посредником в этом процессе, в скором времени станут известны параметры договорённостей между странами.
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