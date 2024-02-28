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Бельгийское ТВ раскрыло планы военного переворота в Белоруссии

28 февраля 2024, 15:37
Фото: iStock/Derek Brumby

Фото: iStock/Derek Brumby

Бельгийский телеканал VRT обнародовал сенсационное интервью с главой экстремистской группировки BYPOL, которая замышляет военный переворот в Белоруссии при поддержке Польши.
По словам Александра Азарова, главаря BYPOL, террористическая организация получает боевую подготовку на польских полигонах под руководством офицеров местных спецподразделений. Целью подготовки является подготовка экстремистов к проведению диверсионных операций и свержению белорусского правительства.

Азаров признал, что BYPOL активно вербует белорусских граждан в социальных сетях для участия в антиправительственной деятельности. Кроме того, члены организации принимают участие в вооруженном конфликте на Украине на стороне украинской армии.

По данным бельгийских журналистов, BYPOL вынашивает планы по захвату приграничных с Украиной районов Белоруссии. Они планируют объявить свою власть на этих территориях и обратиться в НАТО с просьбой о вводе войск. Такую информацию ранее озвучил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Минский суд заочно приговорил Александра Азарова к 25 годам лишения свободы за терроризм. Белорусские власти предпринимают активные меры по противодействию экстремизму и дезинформации.

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#военные
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Американские наемники признались в готовности свергнуть Зеленского
Наемник из США заявил в разговоре с пранкерами о готовности свергнуть Зеленского
28 февраля 2024, 15:40

Фото: istock / breakermaximus

Американские наемники, ранее ходившие в состав «иностранного легиона» Украины в беседе с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) заявили, что готовы свергнуть президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишут «Известия».
Пранкеры представились от имени экс-президента Украины Петра Порошенко и предложили американским бойцам присоединиться к его личной военной компании.

«Потому что я верю, что, в конце концов, вы, вероятно, тот человек, который сможет возглавить эту страну», — ответил один из собесдеников.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о судьбе иностранных наёмников в рядах ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#наемники
#украина
#владимир зеленский
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Политолог Светов высказал уверенность в отказе НАТО посылать солдат на Украину
28 февраля 2024, 15:33

Фото: istockphoto.com/Michele Ursi

Политолог Юрий Светов высказал мнение о том, что страны НАТО не станут посылать своих солдат воевать на Украину, несмотря на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о такой возможности.
«Сначала Чехия заявила, что не отправит своих людей на Украину, за ней Словакия, позже и Великобритания заговорила об этом, так же отреагировала Канада, и в заключение это же сказал Байден — что не отправит туда американских военных. Вот на этом инициатива Макрона и закончилась», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.

Он добавил, что французский лидер мог сделать заявление о возможном участии солдат НАТО в конфликте на Украине для того, чтобы отвлечь граждан Франции от внутренних проблем.

Вместе с тем стало известно, что Госдепартамент США намерен профинансировать проекты для «укрепления связей» между американскими и российскими гражданами, уже объявлено о начале приёма заявок на соответствующие гранты. Однако директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выразил сомнения в искренности желания дружить со стороны Штатов.

«Верить в благие намерения США — это как верить в добродетеля-ростовщика, дающего деньги в долг, чтобы потом содрать с заёмщика три шкуры и жить за его счёт. Буквально два года назад НАТО официально назвало Россию «наиболее существенной и непосредственной» угрозой безопасности его членам. И этим всё сказано», — прокомментировал в беседе с RT Орлов.

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Американский журналист заявил, что за Путиным следили западные спецслужбы
Журналист Тау: За Путиным пыталась следить западная фирма PlanetRisk
28 февраля 2024, 15:21

Фото: kremlin.ru

Американская фирма PlanetRisk пыталась следить за российским лидером Владимиром Путиным, об этом написал бывший журналист Wall Street Journal Байрон Тау в своей книге, которую цитирует Wired.
Как сообщили в издании, в 2016 году американская компания PlanetRisk разработала технологию Locomotive, которая позволяет отслеживать местонахождение смартфонов с использованием коммерческих данных.

«Получив набор данных о России, команда (PlanetRisk) осознала, что она может отслеживать телефоны в окружении Путина», — объяснил автор статьи.

Однако, отследить телефон самого президента команде так и не удалось. Они натыкались на устройства водителей Путина, его охранников, советников и другого персонала.

Отмечается, что сейчас Locomotive используют американские спецслужбы.

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#владимир путин
#сша
#шпион
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Политолог раскрыл основные тезисы послания Путина
Политолог Марков: послание Путина станет частью предвыборной кампании
28 февраля 2024, 15:08

Фото: сайт Кремля

Послание Владимира Путина Федеральному собранию покажут на фасадах домов, бизнес- и торговых центров, а также дорожных экранах Москвы и Подмосковья. Директор Института политических исследований Сергей Марков рассказал «Радио 1», почему этой речи ждут многие.
Напомним, В 2024 году Владимир Путин огласит послание 29 февраля. Мероприятие является ежегодным. Президент выступает перед обеими палатами парламента и рассказывает о ключевых направлениях развития страны. В этом году, по словам политолога, послание пересекается ещё и с предвыборной кампанией лидера. Этот факт определит и ключевые темы выступления.
«Раньше это во многом была постановка задач пред элитами, правительством, мэрами, губернаторами. А во время избирательной кампании прежде всего должно быть выступление перед социальными группами населения», — отметил Марков.
Собеседник подчеркнул, что глава государства, вероятно, огласит дальнейшие планы по повышению заработной платы, развития экономики.
«С высокой вероятностью выступление будет сформулировано как предвыборная кампания, будет включать в себя различные действия: где будет повышены какие зарплаты, где и что будет улучшено, какое положение тех или иных отраслей экономики. Это будет главный политический смысл послания. Кроме того, от Владимира Путина ждут подведение итогов за предыдущие два года специальной военной операции и какой-то определенности по поводу будущего», — сказал политолог.
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#владимир путин
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#политолог
#послание
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Зеленский подписал договор о сотрудничестве между Украиной и Албанией
28 февраля 2024, 15:02

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Албании Эди Рамой подписали договор о дружбе и сотрудничестве между государствами. Об этом в своём Telegram-канале написал украинский глава.
Зеленский отметил, что подписание этого договора способствует началу активного сотрудничества между Украиной и Албанией, а также укрепит украинские позиции на Балканах.

Также украинский президент встретился с председателем Совета министров Албании, с которым затронул тему оборонных нужд Украины и обсудил возможности совместного производства оружия.

Владимир Зеленский прибыл в Албанию утром 28 февраля с рабочим визитом. Однако заранее украинские власти не уведомили коллег о прибытии президента. О необъявленном визите позднее сообщил глава МИД Албании.

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#украина
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#страны
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В Приднестровье захотели попросить помощи у России
Съезд депутатов Приднестровья хочет попросить РФ о защите от Молдавии
28 февраля 2024, 14:58

Фото: istock / rarrarorro

В Приднестровье участники открывающегося съезда депутатов намерены обратиться за помощью к Российской Федерации. Об этом сообщает проект резолюции съезда, передает ТАСС.

«Принять обращение в адрес Совета Федерации и Государственной думы РФ с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы», — сказано в проекте.
В республике отметили, что рассчитывают на помощь РФ, так как на территории ПМР проживают более 220 тысяч граждан России.

Помимо этого, в резолюции указано обращение к генеральному секретарю ООН, Европарламенту, СНГ и другим организациям с призывом не допустить дальнейшей эскалации в отношениях между Молдавией и Приднестровьем, а также оказать поддержку в возобновлении диалога между сторонами. Уточняется, что инициатором съезда явдяется глава непризнанной республики Вадим Красносельский.

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#рф
#приднестровье
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США намерены «укрепить» связи между россиянами и американцами
28 февраля 2024, 14:55

Фото: istockphoto.com/Sven Loeffler

Госдепартамент США намерен профинансировать проекты для «укрепления связей» между американскими и российскими гражданами, уже объявлено о начале приёма заявок на соответствующие гранты.
В Штатах считают, что несмотря на непростые отношения между странами, взаимоотношения граждан двух государств остаются основой, на которой будет строится дальнейшая коммуникация.

«США поддерживают межличностное взаимодействие, программы обмена и другие инициативы, которые способствуют контактам между российским и американским народами, с тем чтобы дверь в это лучшее будущее оставалась открытой», — приводит RT заявление Госдепартамента.

Вместе с тем, в США представили доклад о Вооружённых силах РФ. Однако военный эксперт, офицер ДНР в запасе Александр Матюшин отметил, что представления американцев об отечественных вооружениях остались на уровне 2021 года.

«Это старые разведданные. Там нет данных о тех новшествах, которые выработаны нами, исходя из опыта проведения СВО. За это время выработано довольно большое количество вооружений. Также было изменено расположение наших воинских частей, места их дислокации. И при этом была сильно поменяна наша тактика», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Матюшин.

Ранее американский журналист Такер Карлсон, побывавший в Москве, рассказал, что красота российской столицы заставила его ненавидеть власти США.

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#сша
#будущее
#отношения
#рф
#политика
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Церемонию вступления Швеции в НАТО отложили
Церемония вступления Швеции в НАТО состоится не ранее следующей недели
28 февраля 2024, 14:44

Фото: iStock/mikdam

Церемонию вступления Швеции в НАТО отложили. Скорее всего она состоится не ранее следующей недели, сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что решение о перенесении даты церемонии связано с тем, что избранный президент Венгрии, который должен участвовать в этом мероприятии, ещё не вступил в свою новую должностью.

В настоящее время нет точной даты проведения церемонии. Предполагается, что она состоится на следующей неделе или через неделю. Однако не исключено, что план вновь могут измениться.

Напомним, что первоначально датой вступления Швеции в НАТО было назначено 1 марта, но эта дата была предварительной.

В понедельник, 26 февраля, парламент Венгрии избрал Тамаша Шуйока президентом страны. До этого он занимал пост председателя Конституционного суда.

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#швеция
#нато
#церемония
#страны
#политика
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«Росатом» планирует построить вторую АЭС в Турции
Лихачёв: Турция доверила «Росатому» строительство второй АЭС
28 февраля 2024, 14:36

Фото: iStock/Vital Hil

Турция приняла решение доверить «Росатому» строительство второй АЭС на своей территории. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачёв, приводя заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
В ходе правительственного часа в Госдуме Лихачёв рассказал, что Россия активно ведёт переговоры с Турцией о строительстве второй атомной станции в стране.

Лихачёв добавил, что Эрдоган официально заявлял о принятом решении. В настоящее время совместный проект России и Турции находится на стадии изучения всех деталей будущего строительства.

Предварительно, площадка будет носить название «Синоп», сообщил Лихачёв.

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#россия
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