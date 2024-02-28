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Бельгийский телеканал VRT обнародовал сенсационное интервью с главой экстремистской группировки BYPOL, которая замышляет военный переворот в Белоруссии при поддержке Польши.
По словам Александра Азарова, главаря BYPOL, террористическая организация получает боевую подготовку на польских полигонах под руководством офицеров местных спецподразделений. Целью подготовки является подготовка экстремистов к проведению диверсионных операций и свержению белорусского правительства.
Азаров признал, что BYPOL активно вербует белорусских граждан в социальных сетях для участия в антиправительственной деятельности. Кроме того, члены организации принимают участие в вооруженном конфликте на Украине на стороне украинской армии.
По данным бельгийских журналистов, BYPOL вынашивает планы по захвату приграничных с Украиной районов Белоруссии. Они планируют объявить свою власть на этих территориях и обратиться в НАТО с просьбой о вводе войск. Такую информацию ранее озвучил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Минский суд заочно приговорил Александра Азарова к 25 годам лишения свободы за терроризм. Белорусские власти предпринимают активные меры по противодействию экстремизму и дезинформации.
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Азаров признал, что BYPOL активно вербует белорусских граждан в социальных сетях для участия в антиправительственной деятельности. Кроме того, члены организации принимают участие в вооруженном конфликте на Украине на стороне украинской армии.
Минский суд заочно приговорил Александра Азарова к 25 годам лишения свободы за терроризм. Белорусские власти предпринимают активные меры по противодействию экстремизму и дезинформации.
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Сергей Калугин