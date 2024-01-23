Белоруссия заявила, что не получила приглашения на учения НАТО

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НАТО не пригласил Белоруссию наблюдать за учениями, нарушив тем самым международные обязательства. Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны республики Валерий Ревенко.
Он отметил, что действия ряда стран вызывают непонимание, несмотря на их заявления на следование Венскому документу.
Отмечается, что государства, входящие в альянс, намерены провести крупнейшие за последнее десятилетие учения. В них примут участие 90 тысяч солдат. Белоруссия, при этом, не была даже уведомлена об их проведении.
Также Ревенко добавил, что Польша будет проводить военные учения «Драгун-2024» в конце февраля. Но и в этом случае был нарушен Венский документ, и Минск не получил приглашения.
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Отмечается, что государства, входящие в альянс, намерены провести крупнейшие за последнее десятилетие учения. В них примут участие 90 тысяч солдат. Белоруссия, при этом, не была даже уведомлена об их проведении.
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Анастасия Чинкова