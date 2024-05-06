Бельгия инициировала обсуждение санкций против Израиля

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Бельгия инициировала обсуждение в Евросоюзе торговых санкций против Израиля. Об этом заявил премьер-министр страны Александр де Кроо, передает Le Soir.
По словам политика, власти Бельгии несколько недель назад решили ввести торговые санкции против Израиля. Де Кроо отметил, что, если санкции будут введены только Бельгией, то это приведет лишь к изменению торговых путей, поэтому обсуждение происходит на уровне стран Европейского союза.
Премьер добавил, что европейское объединение заключило соглашение об ассоциации с Израилем, содержащее условия, которые связаны с правами человека.
Ранее сообщалось, что 2 мая Турция приостановила все торговые отношения с Израилем. При этом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара больше не поддерживает интенсивные торговые отношения с Тель-Авивом.
Напомним, в прошлом месяце постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания организации сообщил, что Совет Безопасности ООН должен рассмотреть вопрос введения санкций в отношении Израиля из-за невыполнения резолюций СБ.
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Премьер добавил, что европейское объединение заключило соглашение об ассоциации с Израилем, содержащее условия, которые связаны с правами человека.
Ранее сообщалось, что 2 мая Турция приостановила все торговые отношения с Израилем. При этом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара больше не поддерживает интенсивные торговые отношения с Тель-Авивом.
Напомним, в прошлом месяце постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания организации сообщил, что Совет Безопасности ООН должен рассмотреть вопрос введения санкций в отношении Израиля из-за невыполнения резолюций СБ.
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Екатерина Коршунова