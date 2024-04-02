Белый дом анонсировал визит Блинкена в Китай в ближайшие недели

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Госсекретарь США Энтони Блинкен в ближайшие недели отправится с визитом в КНР. А глава американского министерства финансов Джанет Йеллен отправится в Китай уже в ближайшие дни.
Предыдущий визит госсекретаря США в Китай состоялся в июне 2023 года. Тогда Блинкен провёл в Пекине несколько встреч с представителями высшего китайского руководства. Американский министр финансов Йеллен в прошлый раз посещала КНР в июле прошлого года.
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Александр Бойцов