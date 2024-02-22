Блинкен не вступал в разговор с Лавровым на встрече G20

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не общался с России Сергеем Лавровым на встрече министров иностранных дел G20 в Бразилии. Об этом сообщает агентство ТАСС.
«Но я слышал его выступления на встречах, и я полагаю, что он, а также многие другие слышали мои выступления», – отметил глава Госдепа.
Ранее Лавров отреагировал на высказывания Блинкена, заявив, что в системе международных отношений странам приходится делать выбор: быть за столом или в меню. На пресс-конференции в Рио-де-Жанейро после встречи министров иностранных дел G20 Лавров выразил надежду, что Запад не подавится «за демократическим столом».
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Александр Климов