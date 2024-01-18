Белый дом заявил, что США атаковали противокорабельные ракеты в Йемене

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Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США нанесли в четверг удар по «паре» противокорабельных ракет, готовых к запуску с территории Йемена. Об этом Кирби сообщил на брифинге.
По словам Кирби, бомбардировки со стороны Вашингтона будут продолжаться до тех пор, пока хуситы не остановят свои атаки на судоходство. Отметим, что данная атака является пятой в ответ на удары хуситов по сухогрузу США в Аденском заливе.
Ранее сообщалось, что Дания присоединится к возглавляемой США коалиции, созданной для борьбы с атаками со стороны движения хуситов. При этом министр иностранных дел Дании Расмуссен сообщил, что власти государства полностью поддерживает удары США по позициям хуситов.
Напомним, США вместе с не менее чем пятью союзниками намерены создать безопасный коридор для коммерческих судов в Красном море. Корабли Североатлантического альянса будут защищать коммерческие суда от беспилотников и ракет йеменских хуситов вместо сопровождения судов с конвоями.
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Ранее сообщалось, что Дания присоединится к возглавляемой США коалиции, созданной для борьбы с атаками со стороны движения хуситов. При этом министр иностранных дел Дании Расмуссен сообщил, что власти государства полностью поддерживает удары США по позициям хуситов.
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Екатерина Коршунова