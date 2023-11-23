Беженцы предприняли попытку прорыва госграницы с Финляндией

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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что иностранные граждане попытались прорваться на территорию Финляндии. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Глава региона рассказал, что попытка прорыва границы со стороны иностранных граждан уже не первая. По его словам, беженцы прибыли в Кандалакшский район, чтобы пробраться в Финляндию. Попытка незаконного пересечения границы была пресечена, написал Чибис.
Он также добавил, что несмотря на провокационные действия со стороны финских властей, на территории Мурманской области обеспечивается правопорядок.
Напомним, речь идет о закрытии четырех контрольно-пропускных пунктов с Россией.
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Он также добавил, что несмотря на провокационные действия со стороны финских властей, на территории Мурманской области обеспечивается правопорядок.
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Анастасия Крестьянова