Премьер-министр Норвегии заявил о возможности закрыть границу с Россией

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Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил о возможности закрытия пунктов пропуска на границе с Россией в ходе выступления на конференции LO Stats, передает РИА Новости.
«Если это будет необходимо», - ответил он на вопрос о том, стоит ли идти по пути Финляндии и закрыть границу с РоссиейСтёре отметил, что Норвегия тщательно отслеживает ситуацию в Финляндии и Эстонии. Ранее Хельсинки принял решение закрыть все пункты пропуска на границе с Россией, кроме Райя-Йоосепи, до 23 декабря.
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