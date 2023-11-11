Bild: Германия намерена удвоить военную помощь Украине

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Правительство Германии намерено увеличить в 2024 году военную помощь Украине с четырех миллиардов евро до восьми миллиардов. Об этом сообщает газета Bild.
Сообщается, что Минфин Германии изначально заложил в госбюджет на следующий год четыре миллиарда евро на военную помощь Украине, но все эти средства оказались зарезервированы под текущие проекты. По этой причине были запрошены дополнительные пять миллиардов военной помощи.
На этой неделе немецкое правительство одобрило €4 млрд. Комитет Бундестага по бюджету будет рассматривать данные изменения на следующей неделе.
Ранее сообщалось, что у Пентагона остался всего миллиард долларов на пополнение арсеналов оружия у ВСУ. Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила, что новые поставки будут становиться все меньше и меньше.
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Екатерина Коршунова