Bild: В Германии проходят обыски по делу о государственном перевороте

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Немецкая полиция проводит обыски в восьми федеральных землях в рамках расследования дела о готовившемся в Германии государственном перевороте. Несколько подозреваемых задержаны.
«Граждане Рейха» — это люди, не признающие Федеративную Республику Германия и демократические структуры государства. В 2022 году немецкое Федеральное ведомство по защите Конституции сообщило о том, что в Германии около 23 тысяч человек придерживаются этой идеологии.
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Александр Бойцов